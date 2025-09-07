szeptember 7., vasárnap

3 órája

Sztárban Sztár All Stars: Horváth Tamás is a színpadon

Ma, 2025. szeptember hetedikén, vasárnap kezdődik a TV2 Sztárban Sztár All Stars showműsora második évadának első adása. A fellépő sztárok között Horváth Tamás tamási származású énekes is ott van.

Brunner Mónika

Horváth Tamás a TV2 Sztárban Sztár All Stars 2025 versenyzője, aki több más ismert emberrel küzd a győzelemért. 

293A3485 Ma, 2025. szeptember hetedikén, vasárnap kezdődik a TV2 Sztárban Sztár All Stars showműsorának új évadának első adása. A fellépő sztárok között Horváth Tamás tamási származású énekes is ott van.
Horváth Tamás énekes a Sztárban Sztár All Stars 2025 augusztusi sajtótájékoztatóján
Fotó: Szabolcs László

Sztárban Sztár All Stars: Horváth Tamás győzelemre készül 

Horváth Tamás a Bors napilapnak szeptemberben adott interjúban elmondta, hogy győzni megy a műsorba, sőt még fogyni is hajlandó a sikerért. 

– Egész életemben bennem volt, hogy szeretnék bizonyítani, hogy igenis, helyt tudok állni, hogy el tudjuk érni az álmainkat, ha nagyon akarjuk, mindegy honnan jön az ember! – mondta Horváth Tamás a lapnak. Általánosságban igaz lehet, hogy a győzelem nemcsak cél, hanem egy olyan út, amelyen az ember önmagát is jobban megismerheti, a hosszú élet pedig sok tanulságot hoz. Az énekessel készült teljes beszélgetés itt olvasható. 

 

