Sztárban Sztár All Stars: Horváth Tamás is a színpadon

Horváth Tamás a TV2 Sztárban Sztár All Stars 2025 versenyzője, aki több más ismert emberrel küzd a győzelemért.

Horváth Tamás énekes a Sztárban Sztár All Stars 2025 augusztusi sajtótájékoztatóján

Fotó: Szabolcs László

Sztárban Sztár All Stars: Horváth Tamás győzelemre készül

Horváth Tamás a Bors napilapnak szeptemberben adott interjúban elmondta, hogy győzni megy a műsorba, sőt még fogyni is hajlandó a sikerért.

– Egész életemben bennem volt, hogy szeretnék bizonyítani, hogy igenis, helyt tudok állni, hogy el tudjuk érni az álmainkat, ha nagyon akarjuk, mindegy honnan jön az ember! – mondta Horváth Tamás a lapnak. Általánosságban igaz lehet, hogy a győzelem nemcsak cél, hanem egy olyan út, amelyen az ember önmagát is jobban megismerheti, a hosszú élet pedig sok tanulságot hoz. Az énekessel készült teljes beszélgetés itt olvasható.