Celebfigyelő

31 perce

A fergeteges buli után köszönetet mondott a szekszárdi közönségnek a Tankcsapda (képgalériával)

Címkék#Szekszárdi Szüreti Napok#koncert#celebfigyelő#Tankcsapda

A Szekszárdi Szüreti Napok egyik legnagyobb érdeklődéssel várt eseménye volt. A Tankcsapda nem is okozott csalódást, fergeteges koncertet adott a piactéren.

Brunner Mónika

A Babits Mihály Kulturális Központ tájékoztatása szerint a Tankcsapda szombati koncertje előtt, a Piactér beléptető pontjánál jelentős tömeg alakult ki, mivel sokan csak az utolsó percekben érkeztek meg. Lelkes rockerek várták ki a sort, hogy a színpadon láthassák kedvenceiket. 

tankcsapda
Lukács László, a Tankcsapda frontembere Szekszárdon, a színpadon Fotó: Kiss Albert 

Tankcsapda

A Szekszárdi Szüreti Napok 2025 szervezői így csak akkor indították el a koncertet, amikor már mindenki bejutott, így a buli a meghirdetett este nyolc óra helyett végül fél kilenckor kezdődött. A hangulat végig remek volt: a telt házas közönség rockos öltözetben, Tankcsapda pólókban, jókedvűen várta a zenekart. A Tankcsapda másfél órás lendületes koncertet adott, amely során a rajongók együtt énekeltek, táncoltak, és láthatóan mindenki jól érezte magát. 

A Babits Mihály Kulturális Központ tájékoztatása szerint a Tankcsapda felejthetetlen hangulatot teremtett Szekszárd szívében, és a koncert után köszönetet mondtak Szekszárdnak a közösségi médiában. (Cikkünk végén található, a szerk.) 

A zenekar frontemberével, Lukács Lászlóval a szekszárdi koncert előtt készített interjúnkat itt olvashatják. 

Tankcsapda pólók tucatjai láthatóak a fotókon, és persze a zenekar rajongói, akik imádják kedvenceiket Fotó: Kiss Albert 

Tankcsapda koncert a Szekszárdi Szüreti Napokon

Fotók: Kiss Albert

 

 

 

