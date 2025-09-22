A fergeteges buli után köszönetet mondott a szekszárdi közönségnek a Tankcsapda (képgalériával)

A Babits Mihály Kulturális Központ tájékoztatása szerint a Tankcsapda szombati koncertje előtt, a Piactér beléptető pontjánál jelentős tömeg alakult ki, mivel sokan csak az utolsó percekben érkeztek meg. Lelkes rockerek várták ki a sort, hogy a színpadon láthassák kedvenceiket.

Lukács László, a Tankcsapda frontembere Szekszárdon, a színpadon Fotó: Kiss Albert

Tankcsapda

A Szekszárdi Szüreti Napok 2025 szervezői így csak akkor indították el a koncertet, amikor már mindenki bejutott, így a buli a meghirdetett este nyolc óra helyett végül fél kilenckor kezdődött. A hangulat végig remek volt: a telt házas közönség rockos öltözetben, Tankcsapda pólókban, jókedvűen várta a zenekart. A Tankcsapda másfél órás lendületes koncertet adott, amely során a rajongók együtt énekeltek, táncoltak, és láthatóan mindenki jól érezte magát.

A Babits Mihály Kulturális Központ tájékoztatása szerint a Tankcsapda felejthetetlen hangulatot teremtett Szekszárd szívében, és a koncert után köszönetet mondtak Szekszárdnak a közösségi médiában. (Cikkünk végén található, a szerk.)

