Tankcsapda gitáros nélkül? Lukács Laci elárult néhány részletet a szekszárdi koncertről
A TEOL interjút készített Lukács Lászlóval, a Tankcsapda zenekar frontemberével. A beszélgetés apropója a Szekszárdi Szüreti Napok és a szombati Tankcsapda koncert.
A Tankcsapda zenekar hosszú idő után újra Szekszárdon koncertezik. A Szekszárdi Szüreti Napok szombati koncertje igazi zenei élménynek ígérkezik.
Hosszú idő után tér vissza a Tankcsapda Szekszárdra
Sok éve jártak Szekszárdon. Mit jelent önöknek ez a visszatérés?
Lukács László: Valóban, elég régen koncerteztünk Szekszárdon. Ezért is örültünk nagyon, amikor megkerestek minket a szervezők. Túlzás nélkül mondhatom: örömmel jövünk vissza, jó érzés újra itt játszani.
Mi várható a koncerten? Milyen zenészekkel lépnek fel?
Lukács László: Aki figyeli a zenekarunkat, tudja, hogy idén nyáron állandó gitáros nélkül turnéztunk (Idén tavasszal Sidlovics Gábor, művésznevén Sidi tizenhárom év után távozott a zenekarból, a szerk.). Barátaink segítettek ki minket. Szekszárdon például Takács Vilkó lesz velünk, akit a Ganxsta Zolee és a Kartel zenekarból ismerhet a közönség.
Nem volt szokatlan, hogy különböző gitárosokkal turnéznak? Hogyan fogadja ezt a közönség?
Lukács László: Eleinte nem voltunk biztosak benne, hogyan reagál majd a közönség, hiszen ilyet korábban nem csináltunk, és külföldön sem jellemző, hogy a zenekarok váltogatják a gitárosaikat turné közben. Bíztunk benne, hogy működni fog, és szerencsére így is lett. Pozitív visszajelzéseket kaptunk, úgyhogy egyértelmű, hogy jó döntést hoztunk.
Mi a hosszú távú terv? Lesz új gitáros?
Lukács László: Egyelőre nem foglalkozunk ezzel. Most az új Tankcsapda lemezt készítjük, éppen stúdióban vagyunk, valamint több gitárossal is együtt dolgozunk, jó hangulatban telnek a koncertek. A Tankcsapda új gitárosának kiválasztása még előttünk áll.
Megjelent egy új dal is. Mesélne róla?
Lukács László: Igen, nemrég jelent meg a „Mondd ki a nevemet” című dalunk. Ez az új lemez első előhírnöke. Hogy Szekszárdon eljátsszuk-e, még nem tudom, de amit játszunk, az biztosan erős lesz.
Hogyan telik a nyár vége, az ősz?
Lukács László: Nagyon sűrű a programunk. A szombati szekszárdi koncert után megyünk tovább, hiszen másnap is fellépésünk van.
Tankcsapda koncert – Szekszárdi Szüreti Napok 2025
Időpont: 2025. szeptember 20., szombat, 20:00
Helyszín: Szekszárdi Piactér