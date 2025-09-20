Tankcsapda gitáros nélkül? Lukács Laci elárult néhány részletet a szekszárdi koncertről

Nem volt szokatlan, hogy különböző gitárosokkal turnéznak? Hogyan fogadja ezt a közönség?

Lukács László: Eleinte nem voltunk biztosak benne, hogyan reagál majd a közönség, hiszen ilyet korábban nem csináltunk, és külföldön sem jellemző, hogy a zenekarok váltogatják a gitárosaikat turné közben. Bíztunk benne, hogy működni fog, és szerencsére így is lett. Pozitív visszajelzéseket kaptunk, úgyhogy egyértelmű, hogy jó döntést hoztunk.

Mi a hosszú távú terv? Lesz új gitáros?

Lukács László: Egyelőre nem foglalkozunk ezzel. Most az új Tankcsapda lemezt készítjük, éppen stúdióban vagyunk, valamint több gitárossal is együtt dolgozunk, jó hangulatban telnek a koncertek. A Tankcsapda új gitárosának kiválasztása még előttünk áll.

A Tankcsapda zenekar dobosa, Fejes Tamás. A Kincsvadászok műsorban műgyűjtő szakértőként is népszerűvé vált. Ő is itt lesz a szombati szekszárdi koncerten

Fotó: Beküldött

Megjelent egy új dal is. Mesélne róla?

Lukács László: Igen, nemrég jelent meg a „Mondd ki a nevemet” című dalunk. Ez az új lemez első előhírnöke. Hogy Szekszárdon eljátsszuk-e, még nem tudom, de amit játszunk, az biztosan erős lesz.