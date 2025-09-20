szeptember 20., szombat

Friderika névnap

31°
+28
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

13 perce

Tankcsapda gitáros nélkül? Lukács Laci elárult néhány részletet a szekszárdi koncertről

Címkék#Szekszárdi Szüreti Napok#zene#Lukács László#koncert#Tankcsapda

A TEOL interjút készített Lukács Lászlóval, a Tankcsapda zenekar frontemberével. A beszélgetés apropója a Szekszárdi Szüreti Napok és a szombati Tankcsapda koncert.

Brunner Mónika

A Tankcsapda zenekar hosszú idő után újra Szekszárdon koncertezik. A Szekszárdi Szüreti Napok szombati koncertje igazi zenei élménynek ígérkezik.

A Tolnai Népújság és a TEOL interjút készített Lukács Lászlóval, a Tankcsapda zenekar frontemberével. A beszélgetés apropója a 2025-ös Szekszárdi Szüreti Napok.
 Lukács László, a Tankcsapda zenekar frontembere. A Szekszárdi Szüreti Napok szombati napján koncerteznek a városban
Fotó: Beküldött

Hosszú idő után tér vissza a Tankcsapda Szekszárdra

Sok éve jártak Szekszárdon. Mit jelent önöknek ez a visszatérés?

Lukács László: Valóban, elég régen koncerteztünk Szekszárdon. Ezért is örültünk nagyon, amikor megkerestek minket a szervezők. Túlzás nélkül mondhatom: örömmel jövünk vissza, jó érzés újra itt játszani.

Mi várható a koncerten? Milyen zenészekkel lépnek fel?

Lukács László: Aki figyeli a zenekarunkat, tudja, hogy idén nyáron állandó gitáros nélkül turnéztunk (Idén tavasszal Sidlovics Gábor, művésznevén Sidi tizenhárom év után távozott a zenekarból, a szerk.). Barátaink segítettek ki minket. Szekszárdon például Takács Vilkó lesz velünk, akit a Ganxsta Zolee és a Kartel zenekarból ismerhet a közönség. 

Nem volt szokatlan, hogy különböző gitárosokkal turnéznak? Hogyan fogadja ezt a közönség?

Lukács László: Eleinte nem voltunk biztosak benne, hogyan reagál majd a közönség, hiszen ilyet korábban nem csináltunk, és külföldön sem jellemző, hogy a zenekarok váltogatják a gitárosaikat turné közben. Bíztunk benne, hogy működni fog, és szerencsére így is lett. Pozitív visszajelzéseket kaptunk, úgyhogy egyértelmű, hogy jó döntést hoztunk.

Mi a hosszú távú terv? Lesz új gitáros?

Lukács László: Egyelőre nem foglalkozunk ezzel. Most az új Tankcsapda lemezt készítjük, éppen stúdióban vagyunk, valamint több gitárossal is együtt dolgozunk, jó hangulatban telnek a koncertek. A Tankcsapda új gitárosának kiválasztása még előttünk áll.

A  Tankcsapda zenekar dobosa, Fejes Tamás. A  Kincsvadászok műsorban műgyűjtő szakértőként is népszerűvé vált. Ő is itt lesz a szombati szekszárdi koncerten
Fotó: Beküldött

Megjelent egy új dal is. Mesélne róla?

Lukács László: Igen, nemrég jelent meg a „Mondd ki a nevemet” című dalunk. Ez az új lemez első előhírnöke. Hogy Szekszárdon eljátsszuk-e, még nem tudom, de amit játszunk, az biztosan erős lesz.

Hogyan telik a nyár vége, az ősz?

Lukács László: Nagyon sűrű a programunk. A szombati szekszárdi koncert után megyünk tovább, hiszen másnap is fellépésünk van.

Tankcsapda koncert – Szekszárdi Szüreti Napok 2025


 

Időpont: 2025. szeptember 20., szombat, 20:00


 

Helyszín: Szekszárdi Piactér

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu