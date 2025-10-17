A Kísértés: dögös fotót posztolt Bianka, amin sok mindent láttatni enged

A Kísértés csábítója, Bianka a 2025-ös őszi divatot fekete bőrdzsekiben és zöld színű, kebleknél szaggatott felsőben és hasonló színű nadrágban látható legújabb fotóin.

A Tolna vármegyei kötődésű csábító a hétköznapi divatban is a figyelemfelkeltőt választja. A TV2 A Kísértés szereplőjeként ismertséget szerzett Orsós Bianka a kebleknél szaggatott felsőt és a fekete bőrdzsekit kedveli.

A Kísértés: Bianka őszi divatja

Orsós Bianka nem csak a képernyőn, hanem a hétköznapokban is figyelemfelkeltő stílusával hódít. A róla készült fotókon egy modern, mégis egyszerű összeállításban láthatjuk, amely jól tükrözi a mai fiatalok divatját. A fekete bőr vagy műbőr dzsekije alatt egy zöld felső látható, amely különleges szabású: vízszintes kivágások díszítik, ez ma nagyon divatos a fiatalok körében. A nadrágja szintén zöld színű, kényelmes szabású, ami jól illik a felsőhöz és a kabáthoz is. A háttérben a budapesti Erzsébet körúton található New York Palace ablakai és kőfalai láthatók, ami szépen kiemeli Bianka öltözékét. Ez a stílus egyszerre vagány és nőies, valamint az A Kísértés műsorban megmutatott karakteréhez is jól illik. A mai divat sokszínű, és Bianka megjelenése jó példa arra, hogyan ötvözhető a régi és az új. A bőrdzseki időtálló, a zöld felső és nadrág pedig friss és fiatalos. Ez az összeállítás azt üzeni: a divat maga az önkifejezés.