október 17., péntek

Hedvig névnap

16°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

1 órája

A Kísértés: dögös fotót posztolt Bianka, amin sok mindent láttatni enged

Címkék#Bianka#2025#A Kísértés#TV2#celebfigyelő

A Tolna vármegyei kötődésű csábító a hétköznapi divatban is a figyelemfelkeltőt választja. A TV2 A Kísértés szereplőjeként ismertséget szerzett Orsós Bianka a kebleknél szaggatott felsőt és a fekete bőrdzsekit kedveli.

Brunner Mónika

A Kísértés csábítója, Bianka a 2025-ös őszi divatot fekete bőrdzsekiben és zöld színű, kebleknél szaggatott felsőben és hasonló színű nadrágban látható legújabb fotóin. 

A Tolna vármegyei kötődésű csábító a hétköznapi divatban is a figyelemfelkeltőt választja. A TV2 A Kísértés szereplőjeként ismertséget szerzett Orsós Bianka a kebleknél szaggatott felsőt és a fekete bőrdzsekit kedveli.
A Tolna vármegyei kötődésű csábító a hétköznapi divatban is a figyelemfelkeltőt választja. A TV2 A Kísértés szereplőjeként ismertséget szerzett Orsós Bianka a kebleknél szaggatott felsőt és a fekete bőrdzsekit kedveli.

A Kísértés: Bianka őszi divatja

Orsós Bianka nem csak a képernyőn, hanem a hétköznapokban is figyelemfelkeltő stílusával hódít. A róla készült fotókon egy modern, mégis egyszerű összeállításban láthatjuk, amely jól tükrözi a mai fiatalok divatját. A fekete bőr vagy műbőr dzsekije alatt egy zöld felső látható, amely különleges szabású: vízszintes kivágások díszítik, ez ma nagyon divatos a fiatalok körében. A nadrágja szintén zöld színű, kényelmes szabású, ami jól illik a felsőhöz és a kabáthoz is. A háttérben a budapesti Erzsébet körúton található New York Palace ablakai és kőfalai láthatók, ami szépen kiemeli Bianka öltözékét. Ez a stílus egyszerre vagány és nőies, valamint az A Kísértés műsorban megmutatott karakteréhez is jól illik. A mai divat sokszínű, és Bianka megjelenése jó példa arra, hogyan ötvözhető a régi és az új. A bőrdzseki időtálló, a zöld felső és nadrág pedig friss és fiatalos. Ez az összeállítás azt üzeni: a divat maga az önkifejezés. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu