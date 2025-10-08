2 órája
Falkagyűlés a konyhakövön – Abaházi Csaba és az öt kutyus szívmelengető pillanata
Van az a pillanat, amikor a rádió elcsendesedik, és a mikrofon helyett a konyhakő kerül a középpontba. Abaházi Csaba, a Retro Rádió népszerű műsorvezetője öt tündéri kutyus társaságában látható.
Íme a fénykép. Abaházi Csaba a kövezeten ül, körülötte pedig igazi kutyaparadicsom: különböző fajtájú és méretű ebek veszik körül. Láthatóan nem csak jól érzik magukat, hanem otthonra és szeretetre is leltek mellette.
Abaházi Csaba szereti az állatokat
Idén is október negyedikén ünnepeltük az Állatok Világnapját, és a Retro Rádió Facebook-oldala ezzel az aranyos fotóval és frappáns szöveggel köszöntötte a jeles napot. A gondoskodás, a törődés és a hűség ünnepe volt ez. Abaházi Csaba, az Abaházi Presszó műsorvezetőjének konyhája pedig tökéletes példája annak, milyen az, amikor az ember és az állat harmóniában él.