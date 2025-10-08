Falkagyűlés a konyhakövön – Abaházi Csaba és az öt kutyus szívmelengető pillanata

Íme a fénykép. Abaházi Csaba a kövezeten ül, körülötte pedig igazi kutyaparadicsom: különböző fajtájú és méretű ebek veszik körül. Láthatóan nem csak jól érzik magukat, hanem otthonra és szeretetre is leltek mellette.

A fényképen Abaházi Csaba és öt aranyos kutyus látható Fotó: Facebook/Retro Rádió

Abaházi Csaba szereti az állatokat

Idén is október negyedikén ünnepeltük az Állatok Világnapját, és a Retro Rádió Facebook-oldala ezzel az aranyos fotóval és frappáns szöveggel köszöntötte a jeles napot. A gondoskodás, a törődés és a hűség ünnepe volt ez. Abaházi Csaba, az Abaházi Presszó műsorvezetőjének konyhája pedig tökéletes példája annak, milyen az, amikor az ember és az állat harmóniában él.