Ákos: „Engem is próbálnak emberfelettinek látni” – Pakson is vetítik az új filmjét

Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. A Kossuth-díjas művész életéről szóló film Pakson is látható Fotó: Facebook/Ákos

Ákos ember maradt

Kovács Ákos így fogalmazott:

– Engem is próbálnak sokan mondjuk rajongói mentalitásból emberfelettinek látni. Tisztelt kritikusaim időnként ember alatti lényként próbálnak bemutatni, de hát az igazság középen van. Én ember vagyok, és szerintem ebben a filmben ez is benne van – mondta.

Besélt arról is, hogy a közönség és a Jóisten kegyelméből most már harminchét éve állhat színpadon, és a régi dalokon keresztül állandóan szembesül azzal, hogy hol tartott akkor a saját útján, amikor azokat írta.

– A dalban benne van, hogy furcsa világot élünk, ahol mindenfélét képzelnek önmagukról meg a világról az emberek – tette hozzá Ákos.

A paksi moziban is vetítik az Ákos-filmet, amelynek megtekintése lehetőséget adnak arra, hogy a helyi közönség is közelebb kerüljön a zenész valódi arcához, ahhoz az emberhez, aki a reflektorfény mögött is önazonos maradt.