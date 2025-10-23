október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

20°
+17
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

36 perce

Ákos: „Engem is próbálnak emberfelettinek látni” – Pakson is vetítik az új filmjét

Címkék#kovács ákos#2025#film#ákos#celebfigyelő

A Kossuth-díjas művész életéről szóló film, az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. címmel került a mozikba, és már Pakson is látható. A Kovács Ákos közel negyven éves pályafutását bemutató alkotás nemcsak a sikereit, hanem az emberi oldalát is feltárja.

Brunner Mónika

Kovács Ákos a filmje kapcsán beszélt arról, hogy rajongói mentalitásból sokan próbálják őt emberfelettinek látni. 

A Kossuth-díjas művész életéről szóló film, az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. címmel került a mozikba, és már Pakson is látható. A Kovács Ákos közel negyven éves pályafutását bemutató alkotás nemcsak a sikereit, hanem az emberi oldalát is feltárja.
Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. A Kossuth-díjas művész életéről szóló film Pakson is látható Fotó: Facebook/Ákos

Ákos ember maradt

Kovács Ákos így fogalmazott: 

– Engem is próbálnak sokan mondjuk rajongói mentalitásból emberfelettinek látni. Tisztelt kritikusaim időnként ember alatti lényként próbálnak bemutatni, de hát az igazság középen van. Én ember vagyok, és szerintem ebben a filmben ez is benne van – mondta. 

Besélt arról is, hogy a közönség és a Jóisten kegyelméből most már harminchét éve állhat színpadon, és a régi dalokon keresztül állandóan szembesül azzal, hogy hol tartott akkor a saját útján, amikor azokat írta. 

– A dalban benne van, hogy furcsa világot élünk, ahol mindenfélét képzelnek önmagukról meg a világról az emberek – tette hozzá Ákos. 

A paksi moziban is vetítik az Ákos-filmet, amelynek megtekintése lehetőséget adnak arra, hogy a helyi közönség is közelebb kerüljön a zenész valódi arcához, ahhoz az emberhez, aki a reflektorfény mögött is önazonos maradt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu