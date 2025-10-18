Ákos története a vásznon: Ember maradj, a film Tolna vármegyében is látható

Tolna vármegyébe is megérkezett az "Ember maradj. Az Ákos-sztori. Eddig." című zenés portréfilm. Az alkotás a Kossuth-díjas énekes, Kovács Ákos életéről szól.

2025 október, Budapest, Cinema City Aréna, hivatalos filmbemutató. Balra a film főhőse, Ákos, a jobb szélen Abaházi Csaba látható Fotó: Facebook/ Ember Maradj. Az Ákos-sztori. Eddig.

Ákos filmje Tolna vármegyében

A zenés portréfilm nemcsak a színpadi sikereket idézi fel, hanem bepillantást enged a magánember világába is. Ákos több évtizede meghatározó alakja a magyar zenei életnek, dalai számos generációt kísértek végig. A film rendezője Kriskó László, aki archív felvételek, interjúk és személyes vallomások segítségével rajzolja meg Ákos portréját. Megismerhetjük gyerekkorát, a Bonanza Banzai zenekar sikereit, a szólókarrier állomásait, családi életét, és azt is, hogyan maradt ember a reflektorok mögött. A hivatalos filmbemutatón jelen volt a szekszárdi származású Abaházi Csabaénekes, rádiós műsorvezető is, aki a filmben Ákos beszélgetőtársaként szerepel.