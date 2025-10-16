Barabás Évi igazi konyhatündér –mandulás-körtés süteménye maga a boldogság

Az RTL sztárja, Barabás Évi néhány napja a Reggeliben kapott recept alapján sütötte meg ezt a finomságot, majd saját ötleteivel újragondolta.

A bonyhádi származású televíziós mennyei süteményt készített, amely a körte és a mandula harmóniájával varázsolja el az ízlelőbimbókat Fotó: Facebook/Barabás Évi

Barabás Évi süteménye

A végeredmény egy omlós, illatos, könnyen elkészíthető sütemény lett, amely nemcsak finom, hanem szemet gyönyörködtető is. A tésztába került mazsola, mandulaliszt és darált keksz is, a süti tetejét pedig mandula dísziti. Ez a sütemény nemcsak a fiatalok, hanem az idősebbek szívét is megdobogtatja. Egy szelet belőle olyan, mint egy ölelés. A teljes recept Barabás Évi Facebook oldalán érhető el, amelyet cikkünk végén megtalál. A műsorvezető almás sütijének receptjét itt, sütőtökös receptjét itt, csokis tallér receptjét pedig itt találja.