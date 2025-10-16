október 16., csütörtök

Gál névnap

16°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

1 órája

Barabás Évi igazi konyhatündér –mandulás-körtés süteménye maga a boldogság

Címkék#Barabás Évi#2025#celebfigyelő#sütemény

Az illatok elárulják: valami különleges készül. Egy egyszerű, de mennyei süteményről van szó, amely a körte és a mandula harmóniájával varázsol el. Barabás Évi mindenkinek süt.

Brunner Mónika

Az RTL sztárja, Barabás Évi néhány napja a Reggeliben kapott recept alapján sütötte meg ezt a finomságot, majd saját ötleteivel újragondolta. 

A konyha illata már az első keverésnél elárulja: valami különleges készül. Egy egyszerű, de mennyei süteményről van szó, amely a körte és a mandula harmóniájával varázsolja el az ízlelőbimbókat. Barabás Évi mindenkinek süt. Fotó: Facebook/Barabás Évi
A bonyhádi származású televíziós mennyei süteményt készített, amely a körte és a mandula harmóniájával varázsolja el az ízlelőbimbókat Fotó: Facebook/Barabás Évi 

Barabás Évi süteménye 

A végeredmény egy omlós, illatos, könnyen elkészíthető sütemény lett, amely nemcsak finom, hanem szemet gyönyörködtető is. A tésztába került mazsola, mandulaliszt és darált keksz is, a süti tetejét pedig mandula dísziti. Ez a sütemény nemcsak a fiatalok, hanem az idősebbek szívét is megdobogtatja. Egy szelet belőle olyan, mint egy ölelés. A teljes recept Barabás Évi Facebook oldalán érhető el, amelyet cikkünk végén megtalál. A műsorvezető almás sütijének receptjét itt, sütőtökös receptjét itt, csokis tallér receptjét pedig itt találja. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu