31 perce
Barabás Évi igazi konyhatündér –mandulás-körtés süteménye maga a boldogság
Az illatok elárulják: valami különleges készül. Egy egyszerű, de mennyei süteményről van szó, amely a körte és a mandula harmóniájával varázsol el. Barabás Évi mindenkinek süt.
Az RTL sztárja, Barabás Évi néhány napja a Reggeliben kapott recept alapján sütötte meg ezt a finomságot, majd saját ötleteivel újragondolta.
Barabás Évi süteménye
A végeredmény egy omlós, illatos, könnyen elkészíthető sütemény lett, amely nemcsak finom, hanem szemet gyönyörködtető is. A tésztába került mazsola, mandulaliszt és darált keksz is, a süti tetejét pedig mandula dísziti. Ez a sütemény nemcsak a fiatalok, hanem az idősebbek szívét is megdobogtatja. Egy szelet belőle olyan, mint egy ölelés. A teljes recept Barabás Évi Facebook oldalán érhető el, amelyet cikkünk végén megtalál. A műsorvezető almás sütijének receptjét itt, sütőtökös receptjét itt, csokis tallér receptjét pedig itt találja.