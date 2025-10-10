1 órája
Bódi Sylvi – Magyarország szexbombája új szerepben
Emlékeznek még a szépségkirálynőre, aki egykoron Playmate-ként hódította meg az országot? Ő Bódi Sylvi, és egy nemzedék nőtt fel vele, ő a magyar szépségideál megtestesítője.
Bódi Sylvi a Retro Rádió egyik októberi Abaházi Presszó műsorában volt vendége Abaházi Csaba műsorvezetőnek, akivel életének fordulatairól beszélgettek.
Bódi Sylvi: szexbomba a stúdióban
A YouTube-on már visszahallgatható interjúban Bódi Sylvi elárulta, hogy ma már nem a csillogás vonzza.
– Az élet tanított, az élet tanítgatott, vagy nehezebb helyzetek, vagy adott esetben betegségek, és ilyen-olyan pofonok tanítottak úgy az elmúlt negyven plusz év során – mondta a műsorban.
Bódi Sylvi lelkes természetvédő, a hullámok szerelmese és kivit termesztő gazdálkodó. A tengerparti szörfözés és a növények gondozása tölti ki mindennapjait, távol a reflektorfénytől, közel a földhöz. A beszélgetés során nosztalgiázott a régi időkről, mesélt gyerekkoráról, családjáról is. Bódi Sylvi ma már a belső békét és a természetes szépséget tartja fontosnak. Mert a szépség nem múlik el, csak átalakul – és a szívből jövő mosoly mindig divatban marad.
A rádiós beszélgetés cikkünk végén hallgatható meg.