Bódi Sylvi – Magyarország szexbombája új szerepben

Bódi Sylvi a Retro Rádió egyik októberi Abaházi Presszó műsorában volt vendége Abaházi Csaba műsorvezetőnek, akivel életének fordulatairól beszélgettek.

Bódi Sylvi és Abaházi Csaba egy közös, mosolygós fényképen Fotó: Faceboook/Abaházi Csaba

Bódi Sylvi: szexbomba a stúdióban

A YouTube-on már visszahallgatható interjúban Bódi Sylvi elárulta, hogy ma már nem a csillogás vonzza.

– Az élet tanított, az élet tanítgatott, vagy nehezebb helyzetek, vagy adott esetben betegségek, és ilyen-olyan pofonok tanítottak úgy az elmúlt negyven plusz év során – mondta a műsorban.

Bódi Sylvi lelkes természetvédő, a hullámok szerelmese és kivit termesztő gazdálkodó. A tengerparti szörfözés és a növények gondozása tölti ki mindennapjait, távol a reflektorfénytől, közel a földhöz. A beszélgetés során nosztalgiázott a régi időkről, mesélt gyerekkoráról, családjáról is. Bódi Sylvi ma már a belső békét és a természetes szépséget tartja fontosnak. Mert a szépség nem múlik el, csak átalakul – és a szívből jövő mosoly mindig divatban marad.

A rádiós beszélgetés cikkünk végén hallgatható meg.