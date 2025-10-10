Bódi Sylvi – Magyarország szexbombája új szerepben

október 10., péntek

Emlékeznek még a szépségkirálynőre, aki egykoron Playmate-ként hódította meg az országot? Ő Bódi Sylvi, és egy nemzedék nőtt fel vele, ő a magyar szépségideál megtestesítője.

Brunner Mónika

Bódi Sylvi a Retro Rádió egyik októberi Abaházi Presszó műsorában volt vendége Abaházi Csaba műsorvezetőnek, akivel életének fordulatairól beszélgettek.

Emlékeznek még a szépségkirálynőre, aki egykoron Playmate-ként hódította meg az országot? Egy nemzedék nőtt fel vele, ő volt a magyar szépségideál megtestesítője. Bódi Sylvi most új arcát mutatta meg. Fotó: Facebook/Abaházi Csaba
Bódi Sylvi és Abaházi Csaba egy közös, mosolygós fényképen Fotó: Faceboook/Abaházi Csaba 

Bódi Sylvi: szexbomba a stúdióban 

A YouTube-on már visszahallgatható interjúban Bódi Sylvi elárulta, hogy ma már nem a csillogás vonzza. 

– Az élet tanított, az élet tanítgatott, vagy nehezebb helyzetek, vagy adott esetben betegségek, és ilyen-olyan pofonok tanítottak úgy az elmúlt negyven plusz év során – mondta a műsorban. 

Bódi Sylvi lelkes természetvédő, a hullámok szerelmese és kivit termesztő gazdálkodó. A tengerparti szörfözés és a növények gondozása tölti ki mindennapjait, távol a reflektorfénytől, közel a földhöz. A beszélgetés során nosztalgiázott a régi időkről, mesélt gyerekkoráról, családjáról is. Bódi Sylvi ma már a belső békét és a természetes szépséget tartja fontosnak. Mert a szépség nem múlik el, csak átalakul – és a szívből jövő mosoly mindig divatban marad. 

A rádiós beszélgetés cikkünk végén hallgatható meg. 

 

 

