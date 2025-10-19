38 perce
Budavári Fülöp megöl egy farkasembert (videóval)
A szekszárdi származású színész-modell farkasként hódít az Alpha Mate Unchained című amerikai mini drámasorozatban. Budavári Fülöp a falka új királya.
Budavári Fülöp Rowan Greythorne karakterét kelti életre, egy harcos, szenvedélyes farkast, aki karddal és szívvel küzd a szerelméért.
Budavári Fülöp megöli a farkasembert
Idén szeptemberben debütált az Egyesült Államokban az Alpha Mate Unchained (Az Alfa választottja – Láncok nélkül) című drámasorozat, amely máris nagy figyelmet kapott a közösségi médiában. A történet egy brutális farkasfalka világában játszódik, ahol Rowan, miután megöli kegyetlen apját, Alpha Borist, átveszi a hatalmat. Ő lesz a falka új királya, és megvédi szerelmét, Marát, aki a sors által rendelt párja.
A farkaspárnak meg kell küzdenie a hataloméhes udvarral, árulással és folyamatos veszéllyel. A történet tele van fantasy-elemekkel és sötét romantikával. Budavári Fülöp Facebookon is megosztott forgatási jeleneteket, ahol karddal látható harci mozdulatok közben. Alakítása új szintre emeli a farkasromantikát. Itt tekinthető meg az alig több mint kétperces első epizód. A felület jobb oldalán, a számokra kattintva, a további epizódok egy része is megnézhető.