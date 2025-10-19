Budavári Fülöp megöl egy farkasembert (videóval)

Budavári Fülöp Rowan Greythorne karakterét kelti életre, egy harcos, szenvedélyes farkast, aki karddal és szívvel küzd a szerelméért.

Alpha Mate Unchained, amerikai drámasorozat, 2025. Budavári Fülöp Rowan Greythorne szerepében Fotó: MW

Budavári Fülöp megöli a farkasembert

Idén szeptemberben debütált az Egyesült Államokban az Alpha Mate Unchained (Az Alfa választottja – Láncok nélkül) című drámasorozat, amely máris nagy figyelmet kapott a közösségi médiában. A történet egy brutális farkasfalka világában játszódik, ahol Rowan, miután megöli kegyetlen apját, Alpha Borist, átveszi a hatalmat. Ő lesz a falka új királya, és megvédi szerelmét, Marát, aki a sors által rendelt párja.