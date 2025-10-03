Dupla csalódás: elmarad az Abaházi Akusztik koncert a Lupán

A koncertet korábban már egyszer elhalasztották a nyár végi rossz időjárás miatt, most azonban technikai okok miatt marad el Abaházi Csaba fellépése. Dupla csalódás.

Fotó: Facebook/Abaházi Csaba

Dupla csalódás

Őszi szezonnyitó eseményként hirdették a koncertet. A szekszárdi származású Abaházi Csaba így hiába számolt be lelkesen arról, hogy végre megvalósul a nyárra tervezett, de elnapolt koncert. A Lupa Beach új koncerthelyszíne adott volna otthont az akusztikus estnek, amelyet egy hajnalig tartó afterparty követett volna DJ Gondával. A koncert különlegessége az lett volna, hogy a dalok letisztult, őszinte formában szólalnak meg, közvetlen kapcsolatot teremtve előadó és közönség között. Most azonban a rajongóknak újra várniuk kell, hogy élőben hallhassák az Abaházi Akusztikot. A szervezők egyelőre nem közöltek új időpontot. A dupla halasztás sokak számára csalódás, de a remény él: talán a közeljövőben pótolják a koncertet.