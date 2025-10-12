október 12., vasárnap

Forró szenvedély, fényűzés és halál – tarol az Elisabeth az Erkelben!

Teol.hu

Harminc év után ismét meghódította Budapestet a legendás Elisabeth musical! A Magyar Nemzet beszámolója szerint az Erkel Színház színpadán Szente Vajk új rendezése olyan látványt és érzelmi mélységet hozott, amihez hasonlót ritkán látni. A Habsburg császárné, Sisi tragikus sorsát feldolgozó előadáson a közönség pedig percekig állva tapsolt – olvasható a Magyar Nemzet cikkében

Fotó: Kaszner Nikolett

Vágó Bernadett lenyűgöző erejű alakítása, Veréb Tamás szenvedélyes „Halál”-figurája, és Szinetár Dóra jéghideg anyakirálynője mind hozzájárultak ahhoz, hogy az Elisabeth az évad egyik legmegrázóbb, leglátványosabb produkciója legyen. A díszletek, jelmezek és a zenekar monumentális ereje pedig mindenkit letaglózott. Erről az Erkel Színház Facebook oldalára feltett fotósorozat is tanúskodik, ami itt elérhető. 

A kritikák szerint az Erkel Színház új Elisabeth előadása igazi színháztörténeti pillanat – erről az előadásról még sokáig beszélni fognak. A teljes cikk a musicalről a Magyar Nemzet online portálon olvasható. További videók és sok-sok fotó az előadásokról és a kulisszák mögül az Erkel Facebook oldalán találhatók.

 

