Gyarmati Jázmin, az X-Faktorból: ünnepel a romákkal Szekszárdon

A szekszárdi Városi Sportcsarnokban rendezik meg a Roma Nemzetiségi Napot október ötödikén, vasárnap. Az esemény sztárvendége az RTL X-Faktor című műsorából megismert Gyarmati Jázmin.

Brunner Mónika

Gyarmati Jázmin édesapja, Gyarmati Gábor annak a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak elnökhelyettese, amely a rendezvényt szervezi. Lapunknak elmondta, hogy a vasárnap a roma kultúra ünnepe lesz, és mindenkié, aki nyitott a közösség értékeire. 

Gyarmati Jázmin szekszárdi származású diáklány, az RTL X-Faktorban is sikeres fiatal énekesnő szenteste előtt egy nappal debütál a Gabi nevű férfiénekessel forgatott új videóklipjével. A Gabi x Jázmin dal címe: Soha többé nem engedlek el. Egy rövid részlet már látható a klipből. fotó: Facebook/Gyarmati Jázmin
Gyarmati Jázmin az RTL X-Faktorban mutatkozott be az országos közönségnek
Fotó: Facebook

Gyarmati Jázmin a roma napon

Gyarmati Gábor ismertette, hogy a Roma Nemzetiségi Nap a roma kultúra honosítását, hagyományainak továbbvitelét és a közösség összefogását szolgálja. Tolna vármegye mellett Baranya és Somogy vármegyéből is vonz vendégeket. Több száz résztvevőre számítanak. Fellép még a Zombai Táncfellépők, a Bátai Táncegyüttes, a Sor Paji Pe Lulugyi Tánccsoport, Mihalovics Zsolt, JB Patrik és zenekara, az Aranyszemek zenekar, Nyistor Roland, valamint Kis Pere is, aki ugyan nincs feltüntetve a plakáton, de biztosan színpadra lép. A szervezők mindenkit szeretettel várnak – roma származásúakat és más nemzetiségűeket egyaránt, például a szekszárdi lakosokat. A belépés ingyenes. Az eseményen roma nívódíjat és díszpolgári címeket is átadnak. Várják Fusz György szekszárdi alpolgármestert is. Kérdésünkre Gyarmati Gábor a leánya, Jázmin karrierjéről is mondott néhány szót: lánya jelenleg a roma közösségben kívánja építeni karrierjét, de a jövőben ez még változhat. 

 

