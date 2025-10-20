október 20., hétfő

Házasság első látásra: bántalmazásról vallottak a szereplők, megszólalt Wollner Péter is

Címkék#Házasság első látásra#Wollner Péter Brumi#trauma

Ki gondolta volna? A Házasság első látásra című párkapcsolati reality nemcsak a házasságról és közös életről szól, hanem sokszor mélyebb, személyes traumák is felszínre kerülnek.

Brunner Mónika

A TV2 Házasság első látásra adásában Miló Viki, az egyik feleség őszintén beszélt arról, hogy kamaszkorában szexuális abúzus áldozata volt. Vallomása megrázta az adás résztvevőit is, majd újabb szereplő, Tigyi Kármen is utalt arra, hogy hasonló szörnyűségen ment keresztül.

Exkluzív interjút adott lapunknak Wollner Péter Brumi paksi volt férj. A TV2 Házasság első látásra című műsorban megismert szereplő elmondta, hogy végleg maga mögött hagyta a múltját. Tudja, hogy sokan szerették volna, ha a párkereső realityben megismert feleségével marad, ám erre képtelen. Lassan fél éve, hogy megszakadt a kapcsolatuk Renátával. Van most valakije, de egyelőre titok a személye.
A TV2 Házasság első látásra című műsor előző évadában megismert Wollner Péter Brumi rendszeresen kommentálja a párkapcsolati showműsor új adásait a közösségi médiában 
Fotó: TV2

Házasság első látásra: fontos ügy

A műsor kapcsán megszólalt Wollner Péter Brumi is, aki az előző évadban paksi férjként szerepelt. A közösségi médiában rendszeresen kommentálja az aktuális évad történéseit, most pedig fontos üzenetet fogalmazott meg:

„Senki ne szégyelljen segítséget kérni, hogy ha bántalmazás vagy erőszak éri. Erről tudniuk kell az adott hatóságoknak, illetve a szüleiteknek, hogy ha veletek szemben ez fennáll. Úgyhogy tényleg senki ne szégyellje ezt, és ki kell ezt beszélni, erre megoldást kell találni” – mondta videójában.

Szavai sokak számára jelenthetnek kapaszkodót. A bántalmazásról való nyílt kommunikáció segíthet abban, hogy az áldozatok ne maradjanak egyedül a traumájukkal, és merjenek segítséget kérni. A műsor szereplőinek bátorsága példát mutat: a hallgatás helyett a gyógyulás útját választották. A társadalmi párbeszéd elindult, és ez az első lépés a változás felé.

 

