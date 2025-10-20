Házasság első látásra: bántalmazásról vallottak a szereplők, megszólalt Wollner Péter is

A TV2 Házasság első látásra adásában Miló Viki, az egyik feleség őszintén beszélt arról, hogy kamaszkorában szexuális abúzus áldozata volt. Vallomása megrázta az adás résztvevőit is, majd újabb szereplő, Tigyi Kármen is utalt arra, hogy hasonló szörnyűségen ment keresztül.

A TV2 Házasság első látásra című műsor előző évadában megismert Wollner Péter Brumi rendszeresen kommentálja a párkapcsolati showműsor új adásait a közösségi médiában

Fotó: TV2

Házasság első látásra: fontos ügy

A műsor kapcsán megszólalt Wollner Péter Brumi is, aki az előző évadban paksi férjként szerepelt. A közösségi médiában rendszeresen kommentálja az aktuális évad történéseit, most pedig fontos üzenetet fogalmazott meg:

„Senki ne szégyelljen segítséget kérni, hogy ha bántalmazás vagy erőszak éri. Erről tudniuk kell az adott hatóságoknak, illetve a szüleiteknek, hogy ha veletek szemben ez fennáll. Úgyhogy tényleg senki ne szégyellje ezt, és ki kell ezt beszélni, erre megoldást kell találni” – mondta videójában.

Szavai sokak számára jelenthetnek kapaszkodót. A bántalmazásról való nyílt kommunikáció segíthet abban, hogy az áldozatok ne maradjanak egyedül a traumájukkal, és merjenek segítséget kérni. A műsor szereplőinek bátorsága példát mutat: a hallgatás helyett a gyógyulás útját választották. A társadalmi párbeszéd elindult, és ez az első lépés a változás felé.