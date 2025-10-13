Bekötött szemek és bekötött fejek – ma este kezdődik a Házasság első látásra új évada

Wollner Péter Brumi, a showműsor korábbi sztárja hírportálunknak elmondta, hogy végig követi a Házasság első látásra új évadának eseményeit, amelynek első adása, dupla epizóddal ma háromnegyed nyolctól látható a csatornán.

Az előző évad egyik legnépszerűbb házaspárja volt Kovács Renáta és Wollner Péter Brumi

Fotó: TV2

Házasság első látásra: Brumi velünk marad

– Nyomon követem az adásokat, és élőben jelentkezem be a netes felületeimen – Instagramon és TikTokon – hogy kibeszéljük a rajongókkal az aktuális részeket – mondta Wollner Péter. Ismertette, hogy az új évad szereplőiről a véleménye kizárólag a műsor alapján alakul majd ki. Brumi tehát nemcsak nézőként, hanem aktív kommentálóként is jelen lesz a műsor ideje alatt és a közösségi médiában követhetjük majd véleményét és reakcióit.

– Kíváncsian várom az új részeket, és előre nincs véleményem arról, hogy ki szimpatikus vagy sem. Mint egykori szereplő, bele tudom képzelni magam az összes férfiszereplő helyzetébe. Vélhetően közülük is sokan néznek majd szembe nem várt fordulatokkal. Például, nagyon nehéz helyzet, ha összeházasodsz valakivel, majd utána nem találjátok a közös hangot – tette hozzá.

Házasság első látásra, Budapest, 2025 nyár vége, sajtótájékoztató. Az új évad férfiszereplői balról jobbra: Horváth Zsolt, Szilágyi Dani, Janicsek Attila, Horváth Richárd, Jagicza Peti, Varga Sándor Fotó: Markovics Gábor

Mi a jó házasság titka?

Bruminak saját hitvallása van a jó párkapcsolatokról, és az ideális párról. A külső megfog, a belső tulajdonságok megtartanak, a jó szex magához láncol – vallja, és hozzáteszi, hogy a volt felesége, Kovács Renáta, – akivel a műsorban házasodott össze –, szép lány, de amúgy nem illettek össze. Szerinte hosszú távon a választott társ személyisége számít.