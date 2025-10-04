Házasság első látásra: Brumi biztosan nézi az új évadot

Wollner Péter Brumi a Borsonline-nak adott interjút a Házasság első látásra párkapcsolati reality kapcsán. A műsorban a szereplők a kamerák előtt ismerik meg a számukra kiválasztott párjukat, és azonnal el kell dönteniük, hogy összeházasodnak -e vele.

Házasság első látásra, előző évad és egy házaspár. Kovács Renáta és Wollner Péter Brumi házassága szépen indult, ám sajnos válással végződött

Brumi a Borsonline-nak elmondta: biztosan követni fogja az új évadot, amelyben a szereplők megpróbálnak egy életre szóló társat találni a szakértők segítségével. Brumi számára a tavalyi forgatás egy hatalmas kavalkád, egy érzelmi hullámvasút volt. „Jó kalandnak indult, és abszolút nem bántam meg” – mondta. A műsorban Kovács Renátát kapta párjául, el is vette feleségül, ám a házasságuk nem működött, és azóta sem tartják a kapcsolatot. „Örülök, hogy nem kell vele beszélnem” – fogalmazott őszintén.

A műsor után Brumi új párra talált, a barátnőjével már több közös utazáson, nyaraláson vannak túl. Ha a műsorban nem is, ám az életben társra talált, és sokat tanult magáról. Kíváncsian várja, hogyan alakul a következő évad szereplőinek sorsa. A Házasság első látásra dupla résszel érkezik a tévénézőkhöz. Az első adás október tizenharmadikán, hétfőn, tekinthető meg TV2-n. A Brumival készült beszélgetés itt olvasható.