október 4., szombat

Ferenc névnap

14°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

54 perce

Házasság első látásra: Brumi biztosan nézi az új évadot

Címkék#2025#Házasság első látásra#Wollner Péter Brumi#celebfigyelő

Az előző évadból sokan emlékezhetnek Wollner Péterre, azaz Brumira, a paksi fegyveres őrre. A Házasság első látásra új évada alig több, mint egy hét múlva tér vissza a TV2-re.

Brunner Mónika

Wollner Péter Brumi a Borsonline-nak adott interjút a Házasság első látásra párkapcsolati reality kapcsán. A műsorban a szereplők a kamerák előtt ismerik meg a számukra kiválasztott párjukat, és azonnal el kell dönteniük, hogy összeházasodnak -e vele. 

Exkluzív interjút adott lapunknak Wollner Péter Brumi paksi volt férj. A TV2 Házasság első látásra című műsorban megismert szereplő elmondta, hogy végleg maga mögött hagyta a múltját. Tudja, hogy sokan szerették volna, ha a párkereső realityben megismert feleségével marad, ám erre képtelen. Lassan fél éve, hogy megszakadt a kapcsolatuk Renátával. Van most valakije, de egyelőre titok a személye.
Házasság első látásra, előző évad és egy házaspár. Kovács Renáta és Wollner Péter Brumi házassága szépen indult, ám sajnos válással végződött 
Fotó: TV2

Házasság első látásra

Brumi a Borsonline-nak elmondta: biztosan követni fogja az új évadot, amelyben a szereplők megpróbálnak egy életre szóló társat találni a szakértők segítségével. Brumi számára a tavalyi forgatás egy hatalmas kavalkád, egy érzelmi hullámvasút volt. „Jó kalandnak indult, és abszolút nem bántam meg” – mondta. A műsorban Kovács Renátát kapta párjául, el is vette feleségül, ám a házasságuk nem működött, és azóta sem tartják a kapcsolatot. „Örülök, hogy nem kell vele beszélnem” – fogalmazott őszintén.

A műsor után Brumi új párra talált, a barátnőjével már több közös utazáson, nyaraláson vannak túl. Ha a műsorban nem is, ám az életben társra talált, és sokat tanult magáról. Kíváncsian várja, hogyan alakul a következő évad szereplőinek sorsa. A Házasság első látásra dupla résszel érkezik a tévénézőkhöz. Az első adás október tizenharmadikán, hétfőn, tekinthető meg TV2-n. A Brumival készült beszélgetés itt olvasható. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu