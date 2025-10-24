21 perce
Házasság első látásra: Brumi után ő Kovács Reni új párja
Egyre jobban néz ki, egyre boldogabb. A Házasság első látásra előző évadában Kovács Renáta a paksi Wollner Péter Brumi feleségeként lett ismert, a válásuk után azonban sokáig egyedül volt. Most már azonban nem titok, hogy ki a párja.
A Házasság első látásra exfelesége, Kovács Renáta idén szeptember óta büszkén vállalja párkapcsolatát.
Házasság első látásra: új pár
Kovács Reni a Borsnak adott interjújában elárulta, hogy Áronnal egy közösségi eseményen ismerkedtek meg egymással, ahová el sem akart menni. Ott akadt meg a tekintete a férfin, és mint kiderült, Áron tinédzserkora óta ismerik egymást. Szeptember óta vannak együtt, Reni szerint hasonló értékeket képviselnek.
– A követőim már egy ideje szerették volna tudni, hogy mi van velem, ezért nem állt szándékomban eltitkolni, de egy kicsit szerettem volna megtartani magamnak a mi kis titkunkat, meg persze szerettem volna biztosabb lenni saját magamban is – olvasható Reni nyilatkozata a Borsonline-on. A cikk itt található.