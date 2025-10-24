október 24., péntek

Celebfigyelő

48 perce

Házasság első látásra: Brumi után ő Kovács Reni új párja

Címkék#Házasság első látásra#Brumi#Kovács Renáta#celebfigyelő

Egyre jobban néz ki, egyre boldogabb. A Házasság első látásra előző évadában Kovács Renáta a paksi Wollner Péter Brumi feleségeként lett ismert, a válásuk után azonban sokáig egyedül volt. Most már azonban nem titok, hogy ki a párja.

Brunner Mónika

A Házasság első látásra exfelesége, Kovács Renáta idén szeptember óta büszkén vállalja párkapcsolatát.

A Házasság első látásra előző évadának sztárja, Renáta és új párja az életben: Áron Fotó: MW

Házasság első látásra: új pár 

Kovács Reni a Borsnak adott interjújában elárulta, hogy Áronnal egy közösségi eseményen ismerkedtek meg egymással, ahová el sem akart menni. Ott akadt meg a tekintete a férfin, és mint kiderült, Áron tinédzserkora óta ismerik egymást. Szeptember óta vannak együtt, Reni szerint hasonló értékeket képviselnek. 

– A követőim már egy ideje szerették volna tudni, hogy mi van velem, ezért nem állt szándékomban eltitkolni, de egy kicsit szerettem volna megtartani magamnak a mi kis titkunkat, meg persze szerettem volna biztosabb lenni saját magamban is – olvasható Reni nyilatkozata a Borsonline-on. A cikk itt található. 

 

 

