Házasság első látásra: Brumi után ő Kovács Reni új párja

A Házasság első látásra exfelesége, Kovács Renáta idén szeptember óta büszkén vállalja párkapcsolatát.

A Házasság első látásra előző évadának sztárja, Renáta és új párja az életben: Áron Fotó: MW

Házasság első látásra: új pár

Kovács Reni a Borsnak adott interjújában elárulta, hogy Áronnal egy közösségi eseményen ismerkedtek meg egymással, ahová el sem akart menni. Ott akadt meg a tekintete a férfin, és mint kiderült, Áron tinédzserkora óta ismerik egymást. Szeptember óta vannak együtt, Reni szerint hasonló értékeket képviselnek.

– A követőim már egy ideje szerették volna tudni, hogy mi van velem, ezért nem állt szándékomban eltitkolni, de egy kicsit szerettem volna megtartani magamnak a mi kis titkunkat, meg persze szerettem volna biztosabb lenni saját magamban is – olvasható Reni nyilatkozata a Borsonline-on. A cikk itt található.