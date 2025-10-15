Katona Henrietta: Pompeji vagy csak illúzió? A modell új képei időtlen eleganciát sugallnak

Katona Henrietta farmernadrágot visel övvel, sportcipővel, amit egy cipzáras, ujjatlan felsővel egészít ki. A képekhez mindössze egy szót társított: Pompeii.

Katona Henrietta új fotói

Pompeji olasz város az ókorban virágzó település volt, amelyet időszámításunk szerint 79-ben a Vezúv kitörése temetett el. A vulkáni hamu megőrizte az épületeket, tárgyakat, sőt az emberek lenyomatait is, így ma Pompeji a világ egyik legjelentősebb régészeti lelőhelye. A város romjai a mai napig látogathatók, és sokakat megérintenek az ott megőrzött pillanatok.

Nem tudni biztosan, hogy Henrietta valóban Pompejiben készült fényképeken szerepel-e, vagy csupán egy fotófal előtt pózolva idézi meg annak hangulatát. Mégis, a képek atmoszférája mintha időutazásra hívna: a fiatalság, az elegancia és a múlt iránti tisztelet egyszerre jelenik meg.

A Szekszárdról indult modell, a Mediaworks Tündérszépek 2021-es Tolna vármegyei győztesének stílusa emlékeztethet minket arra, hogy a szépség nem korhoz kötött. Egy jól megválasztott öltözék, egy magabiztos mosoly, ezek örök értékek, amelyek minden életkorban inspirálhatnak. A fotósorozat cikkünk végén tekinthető meg.