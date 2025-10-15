1 órája
Katona Henrietta: Pompeji vagy csak illúzió? A modell új képei időtlen eleganciát sugallnak
A szekszárdi modell új fotósorozatán letisztult, mégis modern összeállításban látható. Katona Henrietta megjelenését nyaklánc, karkötők és gyűrűk teszik teljessé. Apró részletek, amelyek hangsúlyozzák nőiességét.
Katona Henrietta farmernadrágot visel övvel, sportcipővel, amit egy cipzáras, ujjatlan felsővel egészít ki. A képekhez mindössze egy szót társított: Pompeii.
Katona Henrietta új fotói
Pompeji olasz város az ókorban virágzó település volt, amelyet időszámításunk szerint 79-ben a Vezúv kitörése temetett el. A vulkáni hamu megőrizte az épületeket, tárgyakat, sőt az emberek lenyomatait is, így ma Pompeji a világ egyik legjelentősebb régészeti lelőhelye. A város romjai a mai napig látogathatók, és sokakat megérintenek az ott megőrzött pillanatok.
Nem tudni biztosan, hogy Henrietta valóban Pompejiben készült fényképeken szerepel-e, vagy csupán egy fotófal előtt pózolva idézi meg annak hangulatát. Mégis, a képek atmoszférája mintha időutazásra hívna: a fiatalság, az elegancia és a múlt iránti tisztelet egyszerre jelenik meg.
A Szekszárdról indult modell, a Mediaworks Tündérszépek 2021-es Tolna vármegyei győztesének stílusa emlékeztethet minket arra, hogy a szépség nem korhoz kötött. Egy jól megválasztott öltözék, egy magabiztos mosoly, ezek örök értékek, amelyek minden életkorban inspirálhatnak. A fotósorozat cikkünk végén tekinthető meg.