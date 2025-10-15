október 15., szerda

Teréz névnap

16°
+18
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

53 perce

Katona Henrietta: Pompeji vagy csak illúzió? A modell új képei időtlen eleganciát sugallnak

Címkék#október#2025#Pompeji#Katona Henrietta

A szekszárdi modell új fotósorozatán letisztult, mégis modern összeállításban látható. Katona Henrietta megjelenését nyaklánc, karkötők és gyűrűk teszik teljessé. Apró részletek, amelyek hangsúlyozzák nőiességét.

Brunner Mónika

Katona Henrietta farmernadrágot visel övvel, sportcipővel, amit egy cipzáras, ujjatlan felsővel egészít ki. A képekhez mindössze egy szót társított: Pompeii. 

katona henrietta
A Szekszárdról indult modell, a Mediaworks Tündérszépek 2021-es Tolna vármegyei győztese, Katona Henrietta. Fotó: Facebook/Katona Henrietta

Katona Henrietta új fotói

Pompeji olasz város az ókorban virágzó település volt, amelyet időszámításunk szerint 79-ben a Vezúv kitörése temetett el. A vulkáni hamu megőrizte az épületeket, tárgyakat, sőt az emberek lenyomatait is, így ma Pompeji a világ egyik legjelentősebb régészeti lelőhelye. A város romjai a mai napig látogathatók, és sokakat megérintenek az ott megőrzött pillanatok. 

Nem tudni biztosan, hogy Henrietta valóban Pompejiben készült fényképeken szerepel-e, vagy csupán egy fotófal előtt pózolva idézi meg annak hangulatát. Mégis, a képek atmoszférája mintha időutazásra hívna: a fiatalság, az elegancia és a múlt iránti tisztelet egyszerre jelenik meg. 

A Szekszárdról indult modell, a Mediaworks Tündérszépek 2021-es Tolna vármegyei győztesének stílusa emlékeztethet minket arra, hogy a szépség nem korhoz kötött. Egy jól megválasztott öltözék, egy magabiztos mosoly, ezek örök értékek, amelyek minden életkorban inspirálhatnak. A fotósorozat cikkünk végén tekinthető meg. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu