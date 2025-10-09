október 9., csütörtök

Fertőszögi Péter újabb kulisszatitkokat árult el (videó)

Címkék#2025#Kincsvadászok#Fertőszögi Péter#celebfigyelő

Új évad, új kalandok a műkereskedelem világában. A Kincsvadászok negyedik évada új lendülettel és friss tartalommal tér vissza a képernyőkre.

Brunner Mónika

Fertőszögi Péter a TV2 Mokka című műsorának október elejei videóinterjújában árulta el, hogy mire számíthatnak a nézők a Kincsvadászok új részeinél.

20250424_Amikor Galéria megnyitó_MG_MW 013 Fertőszögi Péter a TV2 Mokka című műsorának október elejei videóinterjújában árulta el, hogy mire számíthatnak a nézők a Kincsvadászok új részeinél, amelyek már javában forognak.
Fertőszögi Péter örömmel számolt be a TV2 Kincsvadászok új évadának kulisszatitkairól 
Fotó: Markovics Gábor

Kincsvadászok: jönnek az új részek 

Fertőszögi Péter szerint a Kincsvadászok negyedik évada ismét izgalmas és edukatív tartalommal jelentkezik, miközben megőrzi a játékos hangulatot, amelyet a nézők már megszerettek. Bár a csapat ugyanaz, mint az előző évadokban, a megújulásra való törekvés folyamatos: 

Mindig sikerül egy kicsit rátennünk, és mindig sikerül egy kicsit jobbnak lenni

– fogalmazott a műkereskedő.

Az új részekben teljesen friss tárgyakat és tárgycsoportokat mutatnak be, amelyek eddig még nem szerepeltek a műsorban. Ez nemcsak a szituációkat teszi különlegessé, hanem a műkereskedelemről szóló beszélgetéseket is új irányba tereli. Fertőszögi Péter kiemelte, hogy a csapat összetartó és hatékonyan dolgozik együtt, így garantáltan értékes epizódokkal találkozhatnak a nézők. A forgatás már tart, és a készítők célja, hogy a műsor továbbra is inspirálja és tanítsa a közönséget, miközben szórakoztató formában mutatja be a műtárgyak világát.

293A9927
A Kincsvadászok csapata összetartó és hatékonyan dolgozik együtt, így garantáltan értékes epizódokkal találkozhatnak a nézők
Fotó: Szabolcs László

 

