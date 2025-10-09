15 perce
Fertőszögi Péter újabb kulisszatitkokat árult el (videó)
Új évad, új kalandok a műkereskedelem világában. A Kincsvadászok negyedik évada új lendülettel és friss tartalommal tér vissza a képernyőkre.
Fertőszögi Péter a TV2 Mokka című műsorának október elejei videóinterjújában árulta el, hogy mire számíthatnak a nézők a Kincsvadászok új részeinél.
Kincsvadászok: jönnek az új részek
Fertőszögi Péter szerint a Kincsvadászok negyedik évada ismét izgalmas és edukatív tartalommal jelentkezik, miközben megőrzi a játékos hangulatot, amelyet a nézők már megszerettek. Bár a csapat ugyanaz, mint az előző évadokban, a megújulásra való törekvés folyamatos:
Mindig sikerül egy kicsit rátennünk, és mindig sikerül egy kicsit jobbnak lenni
– fogalmazott a műkereskedő.
Az új részekben teljesen friss tárgyakat és tárgycsoportokat mutatnak be, amelyek eddig még nem szerepeltek a műsorban. Ez nemcsak a szituációkat teszi különlegessé, hanem a műkereskedelemről szóló beszélgetéseket is új irányba tereli. Fertőszögi Péter kiemelte, hogy a csapat összetartó és hatékonyan dolgozik együtt, így garantáltan értékes epizódokkal találkozhatnak a nézők. A forgatás már tart, és a készítők célja, hogy a műsor továbbra is inspirálja és tanítsa a közönséget, miközben szórakoztató formában mutatja be a műtárgyak világát.