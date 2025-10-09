Fertőszögi Péter újabb kulisszatitkokat árult el (videó)

Fertőszögi Péter a TV2 Mokka című műsorának október elejei videóinterjújában árulta el, hogy mire számíthatnak a nézők a Kincsvadászok új részeinél.

Fertőszögi Péter örömmel számolt be a TV2 Kincsvadászok új évadának kulisszatitkairól

Fotó: Markovics Gábor

Kincsvadászok: jönnek az új részek

Fertőszögi Péter szerint a Kincsvadászok negyedik évada ismét izgalmas és edukatív tartalommal jelentkezik, miközben megőrzi a játékos hangulatot, amelyet a nézők már megszerettek. Bár a csapat ugyanaz, mint az előző évadokban, a megújulásra való törekvés folyamatos:

Mindig sikerül egy kicsit rátennünk, és mindig sikerül egy kicsit jobbnak lenni

– fogalmazott a műkereskedő.

Az új részekben teljesen friss tárgyakat és tárgycsoportokat mutatnak be, amelyek eddig még nem szerepeltek a műsorban. Ez nemcsak a szituációkat teszi különlegessé, hanem a műkereskedelemről szóló beszélgetéseket is új irányba tereli. Fertőszögi Péter kiemelte, hogy a csapat összetartó és hatékonyan dolgozik együtt, így garantáltan értékes epizódokkal találkozhatnak a nézők. A forgatás már tart, és a készítők célja, hogy a műsor továbbra is inspirálja és tanítsa a közönséget, miközben szórakoztató formában mutatja be a műtárgyak világát.