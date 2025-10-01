október 1., szerda

1 órája

Kincsvadászok forgatás: készül az új évad

Címkék#Kincsvadászok#TV2#celebfigyelő

Brunner Mónika

A TV2 már javában forgatja a népszerű Kincsvadászok című műsor új évadát, amelyben ismét különleges tárgyak és izgalmas emberi történetek kerülnek reflektorfénybe. A stáb lelkes, a rajongók pedig már izgatottan várják a friss epizódokat. A Kincsvadászok új részei várhatóan ismét tarolnak majd a nézettségi versenyben. 

 

