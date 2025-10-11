október 11., szombat

Kincsvadászok Szekszárdon: Fertőszögi Péterrel találkozhatunk a Művészetek Házában

Szekszárdon különleges eseményen vehetünk részt október tizennyolcadikán, késő délután a Művészetek Házában. Érkezik hozzánk a TV2 Kincsvadászok című műsorából megismert Fertőszögi Péter.

Brunner Mónika

A Szekszárdi Liszt Ferenc Pedagógus Kórus jubileumi hangversenyére várják az érdeklődőket. Az ünnepi alkalom nem csak a zene kedvelőinek szól, hanem azoknak is, akik szívesen találkoznának a Kincsvadászok sztárjával, Fertőszögi Péter művészettörténésszel, aki ezen a napon Szekszárdon személyesen mond majd köszöntőt.

kincsvadászok kincsvadászok fertőszögi péter fotó: TV2 fertőszögi péter
A fényképen a TV2 Kincsvadászok sztárja, Fertőszögi Péter művészettörténész látható Fotó: TV2

Kincsvadászok Szekszárdon 

Fertőszögi Péter neve sokak számára ismerős lehet a televízióból vagy a BÁV ART művészeti igazgatójaként végzett munkájából. Talán azt is sokan tudják, hogy szekszárdi származású. Most lehetőség nyílik arra, hogy élőben hallgassuk meg gondolatait a művészet és közösség kapcsolatáról, egy olyan eseményen, amely méltó módon ünnepli a pedagóguskórus több évtizedes munkáját. A kórus 1965-ben alakult Szekszárd város és környéke zenét kedvelő pedagógusaiból. 

A hangversenyen fellép:

  • Lozsányi Tamás orgonaművész
  • Boróka Ének és Néptánc Egyesület (Fadd)
  • Müller Albert (orgona)
  • Liszt Ferenc Pedagógus Kórus, Ágoston Mária karnagy vezetésével

A műsorvezető Tóth Mónika, a köszöntőket pedig Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere és Fertőszögi Péter mondják el. 

Szükséges regisztrálni 

A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek elérhetők:

  • a Babits Mihály Kulturális Központ jegypénztárában
  • valamint a Szekszárdi Tourinform Irodában

 

 

