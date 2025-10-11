2 órája
Kincsvadászok Szekszárdon: Fertőszögi Péterrel találkozhatunk a Művészetek Házában
Szekszárdon különleges eseményen vehetünk részt október tizennyolcadikán, késő délután a Művészetek Házában. Érkezik hozzánk a TV2 Kincsvadászok című műsorából megismert Fertőszögi Péter.
A Szekszárdi Liszt Ferenc Pedagógus Kórus jubileumi hangversenyére várják az érdeklődőket. Az ünnepi alkalom nem csak a zene kedvelőinek szól, hanem azoknak is, akik szívesen találkoznának a Kincsvadászok sztárjával, Fertőszögi Péter művészettörténésszel, aki ezen a napon Szekszárdon személyesen mond majd köszöntőt.
Kincsvadászok Szekszárdon
Fertőszögi Péter neve sokak számára ismerős lehet a televízióból vagy a BÁV ART művészeti igazgatójaként végzett munkájából. Talán azt is sokan tudják, hogy szekszárdi származású. Most lehetőség nyílik arra, hogy élőben hallgassuk meg gondolatait a művészet és közösség kapcsolatáról, egy olyan eseményen, amely méltó módon ünnepli a pedagóguskórus több évtizedes munkáját. A kórus 1965-ben alakult Szekszárd város és környéke zenét kedvelő pedagógusaiból.
A hangversenyen fellép:
- Lozsányi Tamás orgonaművész
- Boróka Ének és Néptánc Egyesület (Fadd)
- Müller Albert (orgona)
- Liszt Ferenc Pedagógus Kórus, Ágoston Mária karnagy vezetésével
A műsorvezető Tóth Mónika, a köszöntőket pedig Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere és Fertőszögi Péter mondják el.
Szükséges regisztrálni
A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek elérhetők:
- a Babits Mihály Kulturális Központ jegypénztárában
- valamint a Szekszárdi Tourinform Irodában