Kincsvadászok Szekszárdon: Fertőszögi Péterrel találkozhatunk a Művészetek Házában

A Szekszárdi Liszt Ferenc Pedagógus Kórus jubileumi hangversenyére várják az érdeklődőket. Az ünnepi alkalom nem csak a zene kedvelőinek szól, hanem azoknak is, akik szívesen találkoznának a Kincsvadászok sztárjával, Fertőszögi Péter művészettörténésszel, aki ezen a napon Szekszárdon személyesen mond majd köszöntőt.

A fényképen a TV2 Kincsvadászok sztárja, Fertőszögi Péter művészettörténész látható Fotó: TV2

Kincsvadászok Szekszárdon

Fertőszögi Péter neve sokak számára ismerős lehet a televízióból vagy a BÁV ART művészeti igazgatójaként végzett munkájából. Talán azt is sokan tudják, hogy szekszárdi származású. Most lehetőség nyílik arra, hogy élőben hallgassuk meg gondolatait a művészet és közösség kapcsolatáról, egy olyan eseményen, amely méltó módon ünnepli a pedagóguskórus több évtizedes munkáját. A kórus 1965-ben alakult Szekszárd város és környéke zenét kedvelő pedagógusaiból.

A hangversenyen fellép:

Lozsányi Tamás orgonaművész

Boróka Ének és Néptánc Egyesület (Fadd)

Müller Albert (orgona)

Liszt Ferenc Pedagógus Kórus, Ágoston Mária karnagy vezetésével

A műsorvezető Tóth Mónika, a köszöntőket pedig Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere és Fertőszögi Péter mondják el.