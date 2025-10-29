október 29., szerda

„Nem hagyjuk őket magukra” – sztárok fogtak össze az árvákért (videóval)

Fertőszögi Péter, a szekszárdi születésű, országosan ismert műsorvezető és műgyűjtő különleges ügy mellé állt. A Kincsvadászok tagjaival jótékonysági aukciót szerveztek bácsalmási gyerekeknek.

Brunner Mónika

Az öt gyermek édesanyja idén nyár elején gyilkosság áldozata lett, majd az édesapjuk öngyilkosságot követett el. A gyerekeket azóta nagynénjük neveli, aki nyolc saját gyermekével él együtt: így összesen tizenhárom gyermeket nevel szerény körülmények között. A Kincsvadászok segítenek. 

Fertőszögi Péter, a TV2 Kincsvadászok című műsorának egyik kereskedője, Szekszárdon született és felnőttkoráig mondhatta otthonának Tolna vármegye székhelyét
Fertőszögi Péter, a TV2 Kincsvadászok műsorának egyik kereskedője már számos jó ügy mellé odaállt
Fotó: Ladóczki Balázs

Kincsvadászok jótékonysága 

Fertőszögi Péter szerint a televíziós szereplés nemcsak népszerűséget, hanem felelősséget is jelent. Ezért a Kincsvadászok című műsor több szereplőjével együtt – köztük Till Attila, dr. Katona Szandra, Fejes Tamás, Nagyházi Lőrinc, Kelen Anna és Megyesi Balázs – személyes tárgyakat ajánlottak fel az aukcióra. Fertőszögi Péter egy különleges, a Hal a tortán műsor rézkarcaiból készült limitált, összesen öt példányos sorozatot bocsátott licitre, egybe keretezve a négy-négy lapot, amelyet a készítők alá is írtak. A felajánlások között szerepel még Till Attila Irigy Hónaljmirigy plakátterve, Fejes Tamás gitárja, dr. Katona Szandra szecessziós műtárgya, Megyesi Balázs nagyítója, Nagyházi Lőrinc festmény-felajánlásai, Kelen Anna teáskészlete is. A teljes katalógus itt érhető el. A licit november huszonnegyedikéig tart. Aki vásárol, nemcsak különleges tárgyhoz jut, hanem az árva gyermekek karácsonyát is szebbé teszi. A kezdeményezés Molnár Viktor műtárgybecsüs nevéhez fűződik, aki maga is bácsalmási születésű. 

 

 

