30 perce
Köllő Babett hős édesanyákkal találkozik Veszprémben szombaton
A színésznő a közösségi médiában osztotta meg, hogy szombaton Veszprémben részt vesz az „Anya On” programon. Köllő Babett sérült gyermekeket nevelő édesanyákkal tölti a napot.
Az Anya On program célja, hogy az édesanyák végre egy napra csak önmagukra figyelhessenek, ismertette Köllő Babett.
Köllő Babett maga is édesanya
Az anyaság sokszor láthatatlan hősiességet jelent, különösen akkor, ha egy gyermek különleges törődést igényel.
– Számomra igazi hősök azok az édesanyák, akik sérült gyerkőcöket nevelnek. Ez egy teljesen más szint. Amikor megszületett a kislányom, azt éreztem, hogy onnantól kezdve van tétje az életemnek, és valaki egyszer úgy fogalmazott talán, hogy onnantól kezdve a szíved a testeden kívül dobog – mondta a színésznő a közösségi médiában elérhető videófelvételen.
Kincsvadászok forgatás: készül az új évadA TV2 már forgatja a Kincsvadászok című műsor új évadát.
A program célja, hogy ezek az anyák egy napra megpihenhessenek, feltöltődjenek. A nap során zumba, színházi előadás, masszázs, smink, frizurakészítés és fotózás várja a résztvevőket, a rendezvényen készült felvételekből vándorkiállítás nyílik. Köllő Babett személyesen is támogatja az eseményt, hisz abban, hogy az anyaság küldetés, és minden anya megérdemli a figyelmet és megbecsülést.
Házasodna a gazda: Erika gazda és Richárd szerelmi történetének összefoglalója romantikus felvételeken