Köllő Babett hős édesanyákkal találkozik Veszprémben szombaton

Címkék#celebfigyelő#édesanya#Köllő Babett

A színésznő a közösségi médiában osztotta meg, hogy szombaton Veszprémben részt vesz az „Anya On” programon. Köllő Babett sérült gyermekeket nevelő édesanyákkal tölti a napot.

Brunner Mónika

 Az Anya On program célja, hogy az édesanyák végre egy napra csak önmagukra figyelhessenek, ismertette Köllő Babett

Köllő Babett Köllő Babett hamarosan feltűnik a RTL tévécsatornán a Határtalan szerelem című műsor műsorvezetőjeként. Az első adás május 5-én hétfő este nyolc óra előtt öt perccel látható. Köllő Babett elmondta, a párkeresőknek a jó barátja lesz.
Köllő Babett Bonyhádról indult országos sztár ismét egy jó ügy mellé állt. Egy kamaszlány édesanyjaként átérzi azon anyukák helyzetét, akik sérült gyermekeket nevelnek 
Fotó: RTL Sajtóklub

Köllő Babett maga is édesanya 

Az anyaság sokszor láthatatlan hősiességet jelent, különösen akkor, ha egy gyermek különleges törődést igényel.

– Számomra igazi hősök azok az édesanyák, akik sérült gyerkőcöket nevelnek. Ez egy teljesen más szint. Amikor megszületett a kislányom, azt éreztem, hogy onnantól kezdve van tétje az életemnek, és valaki egyszer úgy fogalmazott talán, hogy onnantól kezdve a szíved a testeden kívül dobog – mondta a színésznő a közösségi médiában elérhető videófelvételen. 

A program célja, hogy ezek az anyák egy napra megpihenhessenek, feltöltődjenek. A nap során zumba, színházi előadás, masszázs, smink, frizurakészítés és fotózás várja a résztvevőket, a rendezvényen készült felvételekből vándorkiállítás nyílik. Köllő Babett személyesen is támogatja az eseményt, hisz abban, hogy az anyaság küldetés, és minden anya megérdemli a figyelmet és megbecsülést.

 

