Köllő Babett hős édesanyákkal találkozik Veszprémben szombaton

Az Anya On program célja, hogy az édesanyák végre egy napra csak önmagukra figyelhessenek, ismertette Köllő Babett.

Köllő Babett Bonyhádról indult országos sztár ismét egy jó ügy mellé állt. Egy kamaszlány édesanyjaként átérzi azon anyukák helyzetét, akik sérült gyermekeket nevelnek

Köllő Babett maga is édesanya

Az anyaság sokszor láthatatlan hősiességet jelent, különösen akkor, ha egy gyermek különleges törődést igényel.

– Számomra igazi hősök azok az édesanyák, akik sérült gyerkőcöket nevelnek. Ez egy teljesen más szint. Amikor megszületett a kislányom, azt éreztem, hogy onnantól kezdve van tétje az életemnek, és valaki egyszer úgy fogalmazott talán, hogy onnantól kezdve a szíved a testeden kívül dobog – mondta a színésznő a közösségi médiában elérhető videófelvételen.