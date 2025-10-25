Köllő Babett hamarosan újra főműsoridőben ragyog – indul a Csillag Születik új évada

A vasárnap esténként jelentkező Csillag Születik showműsorban Köllő Babett mellett ByeAlex, Geszti Péter és Molnár Áron alkotják a zsűrit, akik már izgatottan várják, hogy a színpadra lépő tehetségek lenyűgözzék őket.

Csillag Születik 2025. A zsűritagok balról jobbra: ByeAlex, Köllő Babett, Molnár Áron és Geszti Péter Fotó: RTL Sajtóklub/Szabó Gábor/Gabriel Szabo

Köllő Babett hamarosan főműsoridőben

A műsor szlogenje – „A színpad, ami mindent elbír” – tökéletesen tükrözi azt a sokszínűséget, amit az új évad ígér: klasszikus és extrém produkciók, látványos performanszok, sőt, olyan előadások is, amilyeneket eddig még nem láthattunk tehetségkutatóban, ismerteti az RTL Sajtóklub. A zsűritagok egy piros gombbal jelezhetik, ha nem kívánják tovább nézni az adott produkciót – ha mind a négyen megnyomják, a produkció azonnal leáll. Ez a szabály új dinamikát hoz a műsorba, és még izgalmasabbá teszi a válogató adásokat. A műsorvezetői szerepben Istenes Bence és Puskás-Dallos Peti tűnnek fel, akik a kulisszák mögött támogatják a versenyzőket és olykor a színpadon is aktív szerepet vállalnak. A győztes a fináléban 24 millió forintos fődíjat vihet haza, országos ismertséget, valamint további lehetőségeket kap a hazai szórakoztatóiparban. A tehetségkutató az RTL-en és az RTL+ Premiumon követhető. Tehát már nem kell sokat aludni, hogy Köllő Babett mosolya újra beragyogja a vasárnap estéket.