október 30., csütörtök

Alfonz névnap

16°
+18
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

1 órája

A rajongók is megdöbbentek – ezt az oldalát senki nem ismerte eddig a színésznőnek

Címkék#reggeli#milla#celebfigyelő#Köllő Babett

A bonyhádi származású sztár megható pillanatai. Köllő Babett neve sokak számára ismerős a televízióból, de otthon egészen más arcát mutatja.

Brunner Mónika

Köllő Babett színésznő, feleség és édesanya nemcsak a színpadon, hanem a konyhában is otthonosan mozog. 

Újabb közös fotóval örvendeztette meg rajongóit a bonyhádi származású Köllő Babett. Kamasz lányával, Millával készített szelfit. Fotó: Facebook/ Köllő Babett
Közös fotó. Köllő Babett kamasz lányával, Millával szelfizett Fotó: Facebook/Köllő Babett 

Köllő Babett családanya

A Borsonline-nak október végén elárulta, hogy reggelente fél hétkor kel, hogy lányának, Millának ágyba vigye a reggelit – egy gesztus, amely sokaknak ismerős lehet a régi idők családi szeretetéből. 

Remélem, Milla ugyanezt viszi majd tovább, és ő is jól elkényezteti a saját gyerekét!

– mondja Babett.

A család szentsége számára elsődleges. Babett nemcsak gyermekére figyel, hanem anyósát is rendszeresen ellátja friss ebéddel. Életvitelével példát mutat a fiatalabb generációnak, és olyan értékeket képvisel, amelyek az idősek számára is ismerősek és kedvesek lehetnek: gondoskodás, szeretet és családi összetartás. A teljes cikk itt olvasható. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu