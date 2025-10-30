A rajongók is megdöbbentek – ezt az oldalát senki nem ismerte eddig a színésznőnek

Köllő Babett színésznő, feleség és édesanya nemcsak a színpadon, hanem a konyhában is otthonosan mozog.

Közös fotó. Köllő Babett kamasz lányával, Millával szelfizett Fotó: Facebook/Köllő Babett

Köllő Babett családanya

A Borsonline-nak október végén elárulta, hogy reggelente fél hétkor kel, hogy lányának, Millának ágyba vigye a reggelit – egy gesztus, amely sokaknak ismerős lehet a régi idők családi szeretetéből.

Remélem, Milla ugyanezt viszi majd tovább, és ő is jól elkényezteti a saját gyerekét!

– mondja Babett.

A család szentsége számára elsődleges. Babett nemcsak gyermekére figyel, hanem anyósát is rendszeresen ellátja friss ebéddel. Életvitelével példát mutat a fiatalabb generációnak, és olyan értékeket képvisel, amelyek az idősek számára is ismerősek és kedvesek lehetnek: gondoskodás, szeretet és családi összetartás. A teljes cikk itt olvasható.