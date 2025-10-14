László Boldizsár csobbanással indította az őszt – a 13 fokos Dunában fürdőzött a tenor

A paksi tenor László Boldizsár a különleges pillanatról a közösségi médiában számolt be.

Idén ősszel először fürdött a Dunában László Boldizsár paksi származású énekes Fotó: Facebook/László Boldizsár

László Boldizsár a 13 fokos Dunában

Így írt fürdőzéséről: „Az első idei dunai őszi csobbbb... 13 fok. Ez már a kedvenc szint...” – tudatta a közösségi oldalon.

Beszámolója mellé fényképet is közzétett, amelynél jelölte, hogy a fotó Szigetmonostornál, a Megyeri híd közelében készült. A kép tanúsága szerint az ismert tenor valóban a vízben áll, és ez nem csak a természet iránti szeretetéről árulkodik, hanem arról is, hogy nem riad vissza a kihívásoktól, legyen szó hideg vízről vagy szokatlan időpontról.

László Boldizsár posztja sokakat talán inspirál is: nem kell mindig nyárnak lennie ahhoz, hogy kapcsolatba lépjünk a természettel, néha elég egy kis bátorság és egy csipetnyi bolondság.

