László Boldizsár csobbanással indította az őszt – a 13 fokos Dunában fürdőzött a tenor

Címkék#paks#október#2025#László Boldizsár#tenor

A népszerű tenor idén először mártózott meg a Dunában, nem is akárhogyan. Az ősz kellős közepén László Boldizsár fürdőnadrágot húzott, és belevetette magát a tizenhárom fokos vízbe.

Brunner Mónika

A paksi tenor László Boldizsár a különleges pillanatról a közösségi médiában számolt be. 

László Boldizsár, a népszerű énekes idén először mártózott meg a Dunában – nem is akárhogyan. Október közepén, amikor a legtöbben már jól felöltözve sétálnak a parton, ő fürdőnadrágot húzott, és belevetette magát a 13 fokos vízbe. Fotó: Facebook/László Boldizsár
Idén ősszel először fürdött a Dunában László Boldizsár paksi származású énekes 

László Boldizsár a 13 fokos Dunában 

Így írt fürdőzéséről: „Az első idei dunai őszi csobbbb... 13 fok. Ez már a kedvenc szint...” – tudatta a közösségi oldalon. 

Beszámolója mellé fényképet is közzétett, amelynél jelölte, hogy a fotó Szigetmonostornál, a Megyeri híd közelében készült. A kép tanúsága szerint az ismert tenor valóban a vízben áll, és ez nem csak a természet iránti szeretetéről árulkodik, hanem arról is, hogy nem riad vissza a kihívásoktól, legyen szó hideg vízről vagy szokatlan időpontról.

László Boldizsár posztja sokakat talán inspirál is: nem kell mindig nyárnak lennie ahhoz, hogy kapcsolatba lépjünk a természettel, néha elég egy kis bátorság és egy csipetnyi bolondság. 

Arról, hogy mi László Boldizsár kedvenc étele, itt olvashat. 

 

