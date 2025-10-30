Király lett a paksi fiúból! – szilveszterkor kerül fejére a korona

Sámánból király lett a Tolna vármegyei kötődésű, népszerű operaénekes, László Boldizsár. A Paks melletti Biritópusztán gyerekeskedő művész a napokban Facebook-bejegyzésében hozta nyilvánosságra: a korábban Torda táltost alakító tenor immár István király szerepében lép színpadra a Magyar Állami Operaház produkciójában, a Szörényi–Bródy-klasszikus, István, a király opera-változatában. A királyi debütálás időpontja sem mindennapi: szilveszter estjén, december 31-én hallhatja őt először a közönség új szerepében.

Fotó: Berecz Valter / Magyar Állami Operaház

László Boldizsár a saját hangját adja

– Szólíthatjuk Felségnek? – kérdeztük a művészt, aki arról is ismert, hogy érti a humort. – Csak akkor, ha a történetben már hivatalosan is királlyá választanak – válaszolta szerénységében is méltóságteljesen, ahogyan egy leendő uralkodóhoz illik. A tenor nem titkolta: számára ez a feladat pályájának újabb fontos állomása.

Visszatekintve évtizedekkel korábbra, a velem egykorú generáció számára ez a rockopera máig maradandó élmény

– folytatta. – Első alkalommal 1983-ban mutatták be, akkor tizenhárom éves voltam. Jól emlékszem, hogy milyen elementáris erővel hatott rám. Talán nem túlzás azt mondani, hogy már akkoriban is voltak elképzeléseim, sőt egyfajta, még ha nem is teljesen kiforrott jövőképem. Nemcsak sodródtam a világgal, hanem éreztem, hogy a színház, a zene irányába érdemes tájékozódnom. Az István, a király pedig bizonyosan hatott rám ebben – még ha akkor nem is láttam élőben, csak később.