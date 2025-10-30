1 órája
Király lett a paksi fiúból! – szilveszterkor kerül fejére a korona
A Magyar Állami Operaház új produkciója különleges szereplőváltást tartogat az év végére. László Boldizsár ezúttal István király alakját formálja meg a legendás alkotás operai változatában. A premier szilveszterkor lesz, a közönség igazi zenei koronázásra számíthat.
Sámánból király lett a Tolna vármegyei kötődésű, népszerű operaénekes, László Boldizsár. A Paks melletti Biritópusztán gyerekeskedő művész a napokban Facebook-bejegyzésében hozta nyilvánosságra: a korábban Torda táltost alakító tenor immár István király szerepében lép színpadra a Magyar Állami Operaház produkciójában, a Szörényi–Bródy-klasszikus, István, a király opera-változatában. A királyi debütálás időpontja sem mindennapi: szilveszter estjén, december 31-én hallhatja őt először a közönség új szerepében.
László Boldizsár a saját hangját adja
– Szólíthatjuk Felségnek? – kérdeztük a művészt, aki arról is ismert, hogy érti a humort. – Csak akkor, ha a történetben már hivatalosan is királlyá választanak – válaszolta szerénységében is méltóságteljesen, ahogyan egy leendő uralkodóhoz illik. A tenor nem titkolta: számára ez a feladat pályájának újabb fontos állomása.
Visszatekintve évtizedekkel korábbra, a velem egykorú generáció számára ez a rockopera máig maradandó élmény
– folytatta. – Első alkalommal 1983-ban mutatták be, akkor tizenhárom éves voltam. Jól emlékszem, hogy milyen elementáris erővel hatott rám. Talán nem túlzás azt mondani, hogy már akkoriban is voltak elképzeléseim, sőt egyfajta, még ha nem is teljesen kiforrott jövőképem. Nemcsak sodródtam a világgal, hanem éreztem, hogy a színház, a zene irányába érdemes tájékozódnom. Az István, a király pedig bizonyosan hatott rám ebben – még ha akkor nem is láttam élőben, csak később.
Arra a kérdésre, hogy milyen stílusban hallhatjuk majd tőle István királyt – inkább az eredeti, rockos jelleggel, vagy már az Operaházhoz illő, klasszikus komolyzenei formában – így felelt:
– Fogalmazzunk úgy, hogy a saját hangomon szólaltatom meg az uralkodót – majd mondandójához hozzátett egy figyelemre méltó adalékot is:
Korábban szinte szándékosan tartottam magam távol attól, hogy elmélyedjek kiváló elődeim István-alakításaiban. Egyrészt Torda szerepe is éppen elég feladatot adott, másrészt szerettem volna elkerülni, hogy túlzottan hassanak rám mások megszólalásai, megoldásai. Az én fülem ugyanis időnként hajlamos a kopírozásra... Most viszont bízom benne, hogy a közönség hamisítatlan László Boldizsár-hangot hall majd – még akkor is, ha koronát viselek a fejemen.
Fontos információ, hogy a zenerajongók a közeljövőben vármegyénkben is találkozhatnak a művésszel: László Boldizsár ugyanis Miklósa Erika sztárvendéggel együtt december 19-én, pénteken jótékonysági koncertet ad Pakson, a Csengey Dénes Kulturális Központban.