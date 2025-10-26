október 26., vasárnap

Súlyos bűncselekménnyel vádolják a korábbi paksi focista feleségét

Az RTL új realityjében, a Most Wanted – A hajsza műsorban szerepel az ex-paksi focista, Beke Péter párja, DJ Yamina.

Teol.hu

Huszonnégy magyar hírességre vadászik Sebestyén Balázs üldözőcsapata az RTL új realityjében, a Most Wanted – A hajsza műsorában. A két tucat celeb között ott van DJ Yamina, aki két éve alkot egy párt a korábban a Paksi FC-t erősítő Beke Péterrel, idén nyáron pedig örök hűséget fogadtak egymásnak.

dj yamina rl most wanted - a hajsza
DJ Yamina is szerepel az október 26-án kezdődő Most Wanted - A hajsza műsorban
Forrás: RTL

Az október 26-án rajtoló üldözős valóságshow-ba a nézők is beszállhatnak, a szökevényeket feljelenthetik a Sebestyén Balázs mellett Pápai Joci és Frohner Fecó alkotta nyomozóhatóságnak, vagy akár segíthetik is a narancssárga rabruhában menekülő hírességeket. A győri születésű lemezlovast megosztó személyisége és önzősége juttatta a rácsok mögé.

Szintén az üldözőcsapat elől menekül majd a szekszárdi születésű színésznő, Földes Eszter is, aki túljárna Sebestyén Balázsék eszén az országos hajsza során.

 

