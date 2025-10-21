Körözés alatt áll az ismert szekszárdi színésznő

„Ízbűnözés”, „meggondolatlan kijelentések” és „zavarba ejtő megtévesztés” miatt a Celeb Fegyház és Átnevelő Intézet körözést adott ki Földes Eszter ellen. Az RTL új reality-je, a Most Wanted - A hajsza egyik szereplője lesz a szekszárdi születésű színésznő, akinek további huszonkét magyar hírességgel együtt az lesz a feladata, hogy elmeneküljön a nyomozóhatóság elől, amelyet Sebestyén Balázs, Pápai Joci és Frohner Fecó testesít meg.

Földes Eszter a hamarosan induló Most Wanted - A hajsza egyik szereplője

Forrás: RTL

Az október 26-án kezdődő interaktív üldözős műsorba a nézők is beszállhatnak: feljelenthetik vagy segíthetik a szökevényeket.

Földes Eszter tavaly októberben portálunknak adott exkluzív interjújában elárulta, születése után néhány hónappal szüleivel a fővárosba költözött, de nyaranta gyakran hazalátogatott itt élő rokonaihoz.