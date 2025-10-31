Repülővel menekült a két szökevény Őcsényből

Mint arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, Szekszárdon járt a Most Wanted – A hajsza két körözött celebszökevénye, Bárdosi Sándor és G.w.M. Az RTL üldözős reality-jének főszereplőit az olimpiai ezüstérmes, junior világ- és Európa-bajnok birkózó régi jó barátja, Székely Ferenc bújtatta.

A Most Wanted - A hajsza két celebszökevénye, G.w.M (balra) és Bárdosi Sándor „cinkosukkal”, Székely Ferenccel a szekszárdi Amaryllis Étteremben

Forrás: Beküldött fotó

– A sportmúltunk köt össze minket Sanyival, azóta nagyon jó barátok vagyunk, de elmondható ez a Márkkal (Varga Márk, G.w.M rapper – A szerk.) való kapcsolatomról is. Sokat nem árulhatok el a forgatásról, azt viszont elmondhatom, hogy Szekszárdon és Kakasdon voltak, nálam húzták meg magukat egy éjszakára – fogalmazott portálunknak Székely Ferenc. – Egy napot töltöttek Baján, onnan az Őcsényi Repülőklub hozta át őket Szekszárdra, terepjáróval bejártuk Sötétvölgyet, lokálpatriótaként próbáltam megismertetni velük kicsit a vidéket. Az őcsényi repülőtérről aztán Budaörsre mentek, majd Győrbe, hogy aztán mi lett a sorsuk, azt a nézők megtudhatják az adásokból – fogalmazott rejtélyesen a „bújtató”.

Forrás: Beküldött fotó

Az október 26. és 31. között zajló Most Wanted - A hajsza valóságshow-ban tizenkét celebpáros próbál eltűnni a Sebestyén Balázs, Pápai Joci, Frohner Fecó alkotta üldözőcsapat szemei elől. A szökevények között van még a szekszárdi születésű színésznő, Földes Eszter, valamint a Paksi FC korábbi csatárának felesége, DJ Yamina is. Utóbbi társával, Vadon Janival a napokban Tolnán járt. A nézők november 10-től, minden hétköznap a Fókusz után láthatják az RTL műsorán és az RTL+ Premium felületén.