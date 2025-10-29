Tolnában is feltűntek a narancsruhás szökevények

Negyedik napja menekülnek a Most Wanted – A hajsza celeb szökevényei Sebestyén Balázs üldözőcsapata elől az RTL új realityjében, közülük két páros Tolna vármegyében bukkant fel. Varga Márk, művésznevén G.w.M és Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes, junior világ- és Európa-bajnok birkózó Szekszárdon tűnt fel, amiről a rapper közösségi oldalán 24 órán keresztül elérhető történetben is beszámolt. Az ex-paksi focista felesége, DJ Yamina társával, Vadon Janival Tolnán járt a napokban.

Vadon Jani a Most Wanted – A hajsza egyik celebszökevénye Tolnán járt

Forrás: Tolnaiak Közössége

Most Wanted – A hajsza: Menekülnek

A szökevények között van még a szekszárdi születésű színésznő, Földes Eszter, aki a valóságshow-szereplő Fenyvesi Barnával menekül a törvény elől.

A Most Wanted – A hajsza forgatása október 26. és 31. között zajlik, a nézők november 10-től, minden hétköznap a Fókusz után láthatják az RTL műsorán és az RTL+ Premium felületén.