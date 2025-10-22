Osvárt Andrea: a világsztár, aki kisgyermekét vezeti az élet nagy asztalához

Osvárt Andrea neve nemcsak hazánkban, hanem világszerte ismert. A tamási származású színésznő olyan legendákkal dolgozott együtt, mint Brad Pitt vagy Robert Redford, és szerepelt olasz, amerikai és német filmekben is.

Osvárt Andrea 2025. januárban lett édesanya, a fényképen gyermekével, Luna Grétával látható. Az édesapával a közös családi fotók itt találhatóak Fotó: Facebook/Osvárt Andrea

Osvárt Andrea gyermeke

A színésznőt korábban a világ kifutóin és filmvásznain láthattuk, most viszont a családi otthon melegében találta meg a legnagyobb boldogságot. Minden figyelmét kislányának szenteli, akivel új kalandként éli meg a mindennapokat.

„Most már nemcsak mi ülünk az asztalhoz, hanem egy apró felfedező is, aki mindent meg akar kóstolni” – írta közösségi oldalán október tizenhetedikén.

Osvárt Andrea korábban úgy fogalmazott: örül, hogy nem húszévesen lett anya, mert akkor még önmagát építette, és talán úgy érezte volna, hogy kimarad valamiből. Most viszont teljes szívvel tud jelen lenni. Talán joggal mondható, hogy az anyaság számára nem lemondás, hanem egy új, mélyebb önmegvalósítás. A reflektorfény helyett most a kislánya mosolya jelenti számára a legnagyobb örömöt. Az évek során megszerzett tapasztalat egy kíváncsi kisgyermek útját segíti – aki máris érdeklődve fedezi fel a világot.