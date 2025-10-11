Révész Sándor a bénulása után így néz ki – Tolnán járt a Piramis legendája (galéria)

Révész Sándor, az egykori Generál és Piramis együttes énekese érkezett a mözsi közönséghez, hogy bemutassa „Ezt én választottam” című önéletrajzi kötetét. Kendőzetlen őszinteséggel mesélt életéről, zenei pályafutásáról és súlyos betegségéről.

Tolna-Mözs, Művelődési Ház, Ropi Plusz Rock Pódium rendezvénysorozat: A színpadon Révész Sándor, az egykori Generál és Piramis együttes énekese látható

Fotó: Mártonfai Dénes

Révész Sándor: így néz ki ma a művész

Mint ismert, Révész Sándor néhány éve stroke-on esett át, amely után részleges bénulással kellett szembenéznie. A betegség lelassította, mozgása korlátozottá vált. A mözsi esten közel száz fős közönség hallgatta figyelmesen minden gondolatát. A művész belső derűvel jelent meg a rendezvényen. A bénulás utóhatásai még mindig láthatóak rajta, ám szívvel-lélekkel kapcsolódott a megjelentekhez, akik érte, miatta voltak ott.

Révész Sándor „Ezt én választottam” című könyvében mesél a nagyszüleiről, korán elvesztett édesanyjának tragédiájáról és a hatvanas évek beat-korszakáról Fotó: Mártonfai Dénes

Különleges est volt

Tóth Györgyi, a Tolnai Művelődési Központ igazgatója elmondta, hogy Révész Sándor estje különleges volt.

A közönség nem csak egy legendás zenészt látott, hanem egy emberi példaképet is, aki méltósággal viseli azt, ami vele történt.

A művész könyve a Helikon Kiadó gondozásában jelent meg, mély önreflexióval és bölcsességgel mutatja be Révész útját – a rocksztárságtól a belső békéig. Révész Sándor élete a feleségén múlt, erről itt olvashat.