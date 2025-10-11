1 órája
Révész Sándor a bénulása után így néz ki – Tolnán járt a Piramis legendája (galéria)
Megrendítő és felemelő pillanatoknak lehettek tanúi azok, akik ellátogattak a Mözsi Művelődési Házba. A Ropi Plusz Rock Pódium rendezvénysorozat vendégeként Révész Sándor tartott közönségtalálkozót és könyvbemutatót.
Révész Sándor, az egykori Generál és Piramis együttes énekese érkezett a mözsi közönséghez, hogy bemutassa „Ezt én választottam” című önéletrajzi kötetét. Kendőzetlen őszinteséggel mesélt életéről, zenei pályafutásáról és súlyos betegségéről.
Révész Sándor: így néz ki ma a művész
Mint ismert, Révész Sándor néhány éve stroke-on esett át, amely után részleges bénulással kellett szembenéznie. A betegség lelassította, mozgása korlátozottá vált. A mözsi esten közel száz fős közönség hallgatta figyelmesen minden gondolatát. A művész belső derűvel jelent meg a rendezvényen. A bénulás utóhatásai még mindig láthatóak rajta, ám szívvel-lélekkel kapcsolódott a megjelentekhez, akik érte, miatta voltak ott.
Különleges est volt
Tóth Györgyi, a Tolnai Művelődési Központ igazgatója elmondta, hogy Révész Sándor estje különleges volt.
A közönség nem csak egy legendás zenészt látott, hanem egy emberi példaképet is, aki méltósággal viseli azt, ami vele történt.
A művész könyve a Helikon Kiadó gondozásában jelent meg, mély önreflexióval és bölcsességgel mutatja be Révész útját – a rocksztárságtól a belső békéig. Révész Sándor élete a feleségén múlt, erről itt olvashat.
Révész Sándor, a Generál és Piramis énekese Tolnán jártFotók: Mártonfai Dénes