Rubold Ödön kiáll Tolnáért a közösségi médiában is

Rubold Ödön, az MTVA Itthon vagy! című műsorának „Tolna és környéke – a Duna” című epizódját népszerűsítő posztja nemcsak nosztalgiát ébresztett, hanem közösségi párbeszédet is indított.

Rubold Ödön Jászai Mari-díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett színművész, a Nemzeti Színház társulatának tagja Fotó: Csudai Sándor

Rubold Ödön Tolna városára emlékezik

A poszt sok megható hozzászólást kapott, amelyekből jól látszik, milyen mély érzelmi kötődés fűz embereket Tolnához: